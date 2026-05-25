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长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:00 2026-05-25 HKT
发布时间：13:00 2026-05-25 HKT

有市民留意到本港出现一社会现象，发现10个长者买餸7个「拉车仔」。网民拆解现象，指这除了是长者生活智慧外，背后还有一心酸原因。详情见下图及下文：

长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸逐张睇↓↓↓↓

楼主：佢哋架车仔坚有重量

「拉车仔」似乎是不少长者的外出标配。楼主前天（23日）在社交平台Threads发帖，虚心留言指「真心想了解下，点解街上面嘅老人家10个有7个会推住架买餸车仔？而佢哋架车仔系坚有重量㖞！真系有咁多嘢要拎？」。如此一问，即引来网民热烈回应，同时揭开「拉车仔」背后，香港长者日常生活中的各种隐形负担和智慧。

后生一辈可能觉得「买两棵菜、买嚿肉有几重？」，但网民却留言为楼主上一堂写实「家务课」，有人指出，车仔入面装嘅往往是生活中最重嘅必需品——「米、洗衣粉/洗衣液、洗头水、漂白水/消毒剂、生果……」、「可能佢哋买定几日餸，又有好多日用品要买」。

网民：手冇力

网民回应同时带出不少关于长者身体机能退化的无奈。不少人直言「手冇力」、「你试下买餸就知」、「你一定唔使买餸……唔买生果都好重」、「因为你仲后生！没50肩及其他身体问题！」、「后生有气有力当然唔会感受到拎好多嘢嘅滋味」。

有网民进一步提到「拉车仔」能预防劳损，称「你仲后生，我孭书包孭多袋餸都膊头痛……仲未计买米买厕纸买油买鸡蛋，拉车仔无限年龄……我几年前都已经开始拉车仔」、「讲真我未到老人家年纪，但平时买餸有时买多几样真系感觉有点吃力，所以对于人哋用买餸车其实我表示理解」。

网民道出「拉车仔」心酸原因

而且，网民指出「拉车仔」还有另一辅助步行的作用，「扶住行，无咁惊跌」；有人心酸地称「好多长者唔好意思攞手杖，咪攞部买餸车个车柄嚟借力行路无咁辛苦啰。😂😂😂」。

有人则客观地指「个个都用，即系佢地觉得好用啰，有啲车仔都唔重㗎，佢哋有方法唔使行楼梯级，咁整体上系无咁辛苦嘅。利申：我个人几抗拒用车仔，情愿孭住几十磅嘢当做运动， 不过唔排除有一日我都会用车仔买餸，起码仲可以行动自如出街买嘢」。

还有人提到「拉车仔」这行为有年轻化趋势，指「依家好多后生都推胶箱车仔！」。

资料来源：eve_9522＠Threads

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