陪伴几代港人成长！91岁阿浓感叹人生倒数「剩4位数」 亲撰「晚年感言」惹共鸣 网民神回复超暖心｜Juicy叮

提到「阿浓」这个名字，相信会唤起无数港人的中学时代回忆，这位原名朱溥生、现年约91岁的极具代表性的本港作家兼教育工作者，昨日（23日）在个人Facebook专页发表了一篇题为「大势所趋」的长文，提及「自己所处人生阶段，属于时日无多，剩下的日子是4位数的低位」。

他在文中分享了自己对生老病死的通透体会，字里行间的豁达与从容，引来不少网民转发与共鸣。

陪伴几代港人成长！91岁阿浓感叹人生倒数「剩4位数」 亲撰「晚年感言」惹共鸣 网民神回复超暖心↓↓↓↓

1934年出生的阿浓，在港从事教育工作达39年，任教过不同类型学校，教学工作之余，他多年来笔耕不辍，作品多次被票选为中学生「最喜爱作家」，著作《点心集》、《青果集》、《浓情集》、《阿浓说故事100》等陪伴了几代人的成长。2009年，他获香港教育学院首次颁授的荣誉院士荣衔，表彰他对教育工作的贡献。

近年需照顾健康欠佳妻子

阿浓1993年移居加拿大，至今依然心系写作，不时在社交平台分享生活点滴，近年他亦透露，已届高龄的自己现在要肩负起照顾健康欠佳妻子的重责。阿浓昨日（23日）在个人Facebook专页，发表了一篇逾六百字题为「大势所趋」的晚年感悟长帖文。

整理电话簿惊觉「大势所趋」

帖文开首，阿浓提到自己近日在整理电话簿，将已离世朋友的名字、地址和电话删去，过程中惊觉一个无奈的现实：「我上一代的朋友几乎已全部不在，硕果仅存一两位，这真是大势所趋。」

他指出，近年离世的主要已是他这一代人，不论平日看似状态多么良好、耳聪目明、谈笑风生的老友，有时也会突然传来噩耗，只因他们都属于「要谢世的一代」。

对于生死，约91岁的阿浓毫不忌讳，他坦言早知自己所处的人生阶段「属于时日无多」，剩下的日子大概只处于「4位数的低位」。

他感慨，处于这个日子拮据的年代，理应珍惜不白过，但自我观察下，却觉得大半时光都被「浪费」掉了。他笑指自己花了许多时间打一小时「言不及义」的电话粥，又或是呆在电视机前看勾心斗角的宫廷剧、无意仿效的烹饪节目，以及三十多年前的旧戏重播。

看破世俗纷扰：一毛钱也带不走

除了反思自身，阿浓亦以其作家的敏锐观察力，点出世人许多看不开的执著，他提到有人为了环保将室温调低、在家穿羽绒、厕纸一格格数著用，虽然是好事，却活得太约束，「到两脚一伸时，一毛钱也带不走」。

他又看到有老人家对已成年的儿女介入太多，强加不合时宜的要求而引发争执；甚至有人为电讯公司收费斤斤计较而大伤中气，或为外国总统选举与朋友争论割席。阿浓认为，这些争执与笔战终归起不了作用，纯属浪费时间。

在帖文的最后，他总结出充满大智慧的生命哲学：「看到世局也好，人生也好，总有一个大势，任何个人无法违逆，顺势而行，自在得多。」

网民温馨回复：无谓之事也是一种休息

这篇字字珠玑的帖文一出，感动无数网民，大家纷纷留言表达对阿浓的敬意、思念以及对人生的共鸣，有不少从六、七十年代甚至千禧年代就开始阅读阿浓作品的读者感性感叹，感恩老师依然健康，更直言虽然未曾亲身碰面，但阿浓的存在就象征著自己的中学年代仍未远去，忆起当年泡在图书馆寻找他著作的美好时光。

对于阿浓自嘲看电视、闲聊是「浪费时光」，许多网民却不以为然，贴心地送上安慰，有读者温柔地回应指，漫长的电话与重播的旧戏，可能是安抚心灵的良药；如果生命每一分钟都要做「有意义的事」，精神就会绷得太紧。

阿浓「顺势而行」哲学引共鸣

网民又认为人如机器，开动久了也会发热，偶尔做些看似无聊无谓的事情，其实是一种调节和休息，网民纷纷劝慰阿浓要善待自己，任性一下无妨，做令自己快乐的事就好。

阿浓「顺势而行」的哲学也引起了广泛认同，许多读者深感共鸣，表示一个人所争的多是无谓，口舌之争尤为不智，不如放下世俗的繁杂与争拗，让心灵自在逍遥。网民们又齐声祝福阿浓老师能继续保持这份面对岁月洪流的通透，活在当下，在未来的日子里顺其自然、自得其乐，壮如松柏般度过最舒坦的岁月。

来源：阿浓＠facebook

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