75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮

有网民上门为一名75岁独居长者维修Wi-Fi，原本因为只做了简单的重启动作而收取300元感到十分内疚,怎料接下来发生的「神反转」，却令事主与一众网民顿时觉得这笔钱「收得极具价值」，甚至有网民搞笑直言事主无意中为伯伯「止蚀」。

75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得↓↓↓↓

上门为伯伯维修Wi-Fi的师傅，在网上分享这次遭遇，他表示，日前上门帮助一名75岁、独居于公屋的伯伯维修Wi-Fi。

楼主形容维修过程其实非常简单，只是「求其重开下部wifi，佢wifi连错人地屋企，然后鬼打墙上唔到网」。

伯伯银包仅余五六百元 唯一儿子已移民

为了让自己的服务显得物超所值，楼主在前后约40分钟的流程中，特意花时间询问伯伯有没有不明白的地方，并教导他使用手机应用程式。

楼主在帖文中透露了伯伯坎坷的背景：妻子已离世，唯一的儿子移民国外，平时无人照料。当维修完毕，伯伯从一个可能只剩下五、六百元的银包中，掏出300元作为工钱，更额外多付20元茶钱以表谢意。

阿伯识做付「茶钱」师傅感内疚

面对老人家如此「识做人」，楼主一度感到内疚，本来还「谂住收少d」。

不过当网络恢复正常后，楼主眼见伯伯一上到网，便立刻「用到微信，打番到比（畀）佢湖北既年轻女友」，这个震撼的画面让楼主瞬间释怀，他直言：「我即刻觉得我既工作系非常物超所值，帮到人收到钱good」。

楼主大叹，虽然祝愿伯伯不要被骗钱，但认为对方的世界追求不多，「食到饭，有屋住，上到网，有个异地恋既女朋友陪佢倾下计，人生就系咁多罢了」。

网民撑楼主惟担忧伯伯

帖文引发热烈回响，网民不但没有指责楼主收费昂贵，反而一面倒庆幸他收了这笔钱，有网民指出，若然楼主不收这笔钱，湖北的女友最终都会将钱骗走，有网民更笑指阿伯的副身家不会被骗光，因为最少有320元安全地落在楼主手上。

对于那位「湖北年轻女友」的身份，大批网民感到相当可疑，担忧伯伯根本已经陷入了网恋骗局，随时成为下一个「何伯」，最终可能连公屋都保不住，有网民表示，现在很多香港长者因为社交圈子狭窄，很容易被所谓的同乡会或网上认识的内地人骗得人财两空。

此外，部分网民更发挥黑色幽默，直指楼主其实不应该帮忙修理网络，应该顺手帮伯伯删除微信帐号，这样才是真正的「功德无量」。有不少网民亦力挺楼主，认为300元买的是上门的专业技术、时间成本，而且楼主还耐心提供了陪伴和情绪价值，直言这是一场明买明卖，楼主绝对可以心安理得地收下这笔辛苦钱。

来源：thelittlenightmoon＠Threads

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