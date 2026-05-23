屯门屋苑离奇车闸意外 夜归男一错误动作狼狈失背囊 网民笑甩牙：有人路唔行行车路｜Juicy叮

屯门屋苑昨天（22日）晚上发生离奇车闸意外，网上流传一名夜归男捐窿捐罅、摄来摄去，结果狼狈失背囊，自己举起手望著随车闸凌空飞起的背包也吓至「Ｏ嘴」失声的短片。网民看过后笑甩牙的同时，不禁调侃「有人路唔行行车路」，尴尬情况「自己攞嚟」。详情见下图及下文：

屯门屋苑离奇车闸意外 夜归男一错误动作狼狈失背囊 网民笑甩牙：有人路唔行行车路逐张睇↓↓↓↓

网民：冇谂过喺我眼前发生

楼主今天（23日）在社交平台Threads以「车cam片」为题上载短片发帖，留言指「大陆片就见过，冇谂过喺我眼前发生🤣🤣Sor（对不起）笑到鸡叫咁，但真系忍唔到🤣」。

如脱衣服般脱走背囊

车CAM短片显示的拍摄时间为昨晚8时19分左右。片中见到右膊单边孭背囊的夜归男，在摄过狭窄的车闸空位时，由于身后有车辆驶入屋苑，车闸除除打开，车闸前端刚好不偏不倚地摄落背囊孭带，接著便顺势如脱衣服般，把背囊从夜归男的身上脱掉，并挂于正在腾空的车闸上。

结果，背囊便随车闸升上半空，夜归男伸手也只能可望而不可即，露出夸张的难以置信表情。

街坊：死唔肯行行人路 自己攞嚟

有好眼力的网民认出事发地点是位于屯门的新围苑。有街坊指出：「新围苑造到咁窄都死唔肯行行人路，自己攞嚟」、「佢明明隔离斑马线行到入去，系要行停车场入口都系想懒型」、「隔离有个入口唔行系要行呢度」、「啲人咁钟意左摄右摄唔知为乜」；有人更直斥：「有人路唔行行车路，佢身分认同系架车？」。

有网民形容事主狼狈失背囊的情况好比「吊咗个包包上水」、「呢啲人要当脸指住佢嚟笑」、「笑到抽筋」、「佢个😳😦样令趣味增加咗」。

资料来源：justin_chc＠Threads

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