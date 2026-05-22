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长辈50岁「躺平」要钱掀争议 高质长者正能量打脸：65岁手术后考保安不靠仔女｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:31 2026-05-22 HKT
发布时间：16:31 2026-05-22 HKT

有网民昨日（21日）在社交平台大呻家中60多岁长辈，早于50多岁已经开始提早「躺平」，日常生活极度单调，更令楼主饱受沉重的经济与精神压力，帖文引发不少高质长者留言，纷纷大晒超正能量：59岁读硕士、60岁跑马拉松...有65岁长者更坦言，自己手术后考保安自给自足，不靠仔女。

长辈50岁「躺平」要钱掀争议 高质长者正能量打脸：65岁手术后考保安不靠仔女↓↓↓↓

楼主在社交平台发帖大呻，家中长者起码由50多岁起已经没有工作，既不进修，也没有储蓄，甚至不去社区中心兼甚少出街，每日的乐趣似乎就只有「买外卖，买马仔」。

最令楼主无奈的是，这位长者年轻时没有积蓄，老来完全依赖子女的家用，更将这一切视为理所当然。

仔女买两份人寿保险保「躺平」长辈

楼主表示，自己由出社会工作至今几十年来风雨不改地给家用，包办全屋装修及水电煤等一切杂费，甚至已经买定两份人寿保险写长者为受益人，怕自己走先一步对方会无饭开。

楼主表示，曾建议长者申请综援，对方竟「发脾气好清高」，甚至反过来叫子女夜晚多做一份兼职来赚钱奉养。

楼主直言长者态度犹如「债主上身追家用」，平时更是「唔识又要认叻，又钟意踩其他人」，甚至在小朋友面前说话粗俗，令楼主感到极度心累。

帖文引发热烈回响，有网民幽默地分享其他长者的另类消遣以缓和气氛，这位网民上载了两张照片，生动地展示了「长者常见活动：望地盘」，相片中，几位长者双手背在身后，聚精会神地站在工地外围，隔著水马与围栏，犹如「民间监工」上身般紧盯著地盘内的施工情况，这照片令不少网民会心微笑，笑言这总比整天待在家中与家人吵架来得好。

「最紧要身体健康，心态好紧要」

不过，年纪大是否就一定等同失去活力及成为家人负担？留言区中其实涌现了大量充满正能量的真实反例，证明心态才是决定生活质素的关键，有长者网民分享自己即将65岁，50多岁时因公司裁员而转职做陪月。

但在两年前因病要做手术，之后眼力体力「无咁好」转做炒散保安，但得闲仍会参加兴趣班，生活自给自足，这位长者说道：「仔女各有家庭，两公婆生活自给自足，都算ok」，他更强调：「最紧要身体健康，心态好紧要。」

另外，有54岁提早退休的长者网民表示，在59岁读完第二个硕士学位，60岁更跑了人生第一个渣马10公里赛事，一年看30本书，他勉励长者们：「人生唔系取决于年龄，系生活态度。」

另一位长者留言表示，在52岁时转换赛道学习花艺，如今已拥有自己的工作室主力从事教学，直言「长者与否，最重要系自己嘅心态」。

对于楼主如何面对这位「躺平」长辈，有网民寄语：「到呢个年纪，记住系为自己而活，好好享受余生，随心而行。」希望楼主能够早日找到与家人和平共处的方法。

来源：m_lee_2021＠Threads

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