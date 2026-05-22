长者单拖饮茶惨成猎物 沙田疑现「搭枱党」屈找数遇婆婆反击 网民轰：当人老人痴呆吖｜Juicy叮

不少长者去酒楼饮茶都会「搭枱」，有网民表示，其年迈母亲本周三（20日）独自到沙田一间酒楼用膳时，竟遇上疑似「搭枱党」屈钱的新型骗局，幸好其母亲醒目反击力保不失，事件曝光后引爆网民怒火，纷纷痛斥涉事者专向长者下手，行为令人发指。

长者单拖饮茶惨成猎物 沙田疑现「搭枱党」屈找数遇婆婆反击 网民轰：当人老人痴呆吖↓↓↓↓

涉事婆婆的儿子在「沙田之友」facebook群组发帖忆述事件，他表示，事发地点位于沙田市中心的一间酒楼，本周三（20日），其年长母亲独自前往该酒楼用膳，并被安排坐在大枱，与其他不认识的食客搭枱。

两男沙田酒楼「移花接木」婆婆醒目一招化解

这原本只是长者寻常不过的饮茶日常，怎料同枱两名男子在吃饱后，竟使出阴招。楼主指出，该两名男子讲广东话但有口音，当侍应将结帐单据递上时，该两名男子竟「特登将张单放系我阿妈果边」，企图鱼目混珠。

当楼主的母亲用餐完毕，拿起自己的单据准备前往收银处结帐时，该两名男子突然发难，反过来指控「话我妈攞错单」！幸好其年长母亲头脑仍十分清醒，没有被对方的声势吓倒，她「知道自己张单系边张梗系唔show佢哋」，直接无视对方并成功结帐，化解了这场危机。

楼主事后回想仍捏一把冷汗，直言：「如果有d老人家唔系咁醒目，真系可能会比佢地昆咗埋张两个人既单。」

网民怒轰无良骗徒：当人老人痴呆吖！

帖文一出，网民纷纷留言痛批该两名男子的无赖行径，不少网民直斥这种行为简直是「呃饮呃食咁无耻」、「呢D贱种」，强烈谴责他们「虾D老人家」。

有网民对于骗徒将长者当作待宰羔羊感到极度愤怒，怒轰：「依啲垃圾！当人老人痴呆吖！一对枱上食乜就知啦！」

拆解「换单」背后动机 网民吁提防搭枱陷阱

对于今次疑似新型的酒楼骗局，有网民感到不解，质疑：「俾钱嘅时候唔会望吓价钱嘅咩？」对此，楼主无奈回应指出，并非所有长者都时刻保持警觉：「有d老人家唔系咁精灵ga ma」，一不留神便很容易掉入陷阱。

有精明的网民亦估计骗徒的真正目的，指他们其实是想「趁人哋出去畀钱𠮶阵即走」，趁乱食霸王餐之余更要别人做「替死鬼」，不禁大骂「咁都贪」。

经过这次事件，不少网民呼吁长者必须提高警觉，有网民感叹若想安心用餐，「最好选D不可以搭抬的地方食就可备免」，楼主则呼吁：「大家同人搭枱小心d。」

来源：沙田之友＠facebook

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