「好Ｘ恐怖！」红雨强袭坪𪨶 纹身港女断电崩溃直击屋企变汪洋 网民惊见「浮尸」吓破胆｜Juicy叮

天文台今日（21日）凌晨2时40分发出红色暴雨警告信号，暴雨狂轰新界北部，令不少住村屋的网民叫苦连天，有住在粉岭坪𪨶的纹身港女，凌晨在社交平台拍片直击自己村屋惨变「水舞间」的恐怖实况，引爆网民关注热议。



楼主居住在北区水浸重灾区之一的粉岭坪𪨶一带，她在帖文中绝望地写道：「玩Ｘ完，听日要系屋企慢慢𢳂走啲水」。

从楼主上载的现场直击影片，可见当时灾情极度危急，屋内已经完全停电，陷入一片漆黑，她只能无助地用电筒照明，四处视察室内情况，只见积水已经完全掩盖地板。

「好Ｘ恐怖呀，痴Ｘ线，死唔死呀！」

她在片中边拍边崩溃控诉：「无啦，仲要停电呀依家，跟住我将啲猫关咗入去先，依家连埋我间房入咗去啲水，好Ｘ恐怖呀，痴Ｘ线，前年我先经历完一次，我第二朝足足𢳂咗几个钟头啲水，先走到出去呀。」

由于滔滔不绝的雨水正从门缝不断涌入，其后她更打开大门，只见屋外犹如泽国，「哗，你睇吓，仲系咁渗入嚟，哗，你睇吓，真系唔系讲笑，我再开多次门先，哗，真系好夸张，好夸张，死唔死呀！」

除了影片，楼主更附上两张家中水浸情况的相片，从相片中可以仔细看到，全屋地下已经完全被黄泥水淹没，脚部有纹身的楼主穿著拖鞋，可见水已浸至脚踝位置，水面甚至「平静」得反光，屋内的杂物全部浸泡在水中，整个客厅宛如一个大型室内游泳池，画面令人窒息。

网民纷见不明物体：「救咗只猫先」

这场「灾情直击」引来大批网民围观及慰问，不过却引发了一段超级爆笑的小插曲，事关在积水中，竟然隐约浮现了一只「猫」的「浮尸」身影。

有网民吓得留言：「我以为只猫瞓咗系地咁Xchill」，另一位网民更惊恐地表示：「我以为第二张（指楼主上载相片）...只猫仲大安旨意瞓系度睇水浸过身...」。正当网民们疯狂高呼「救咗只猫先」的时候，楼主无奈开估，原来那只是一张极度逼真的「地毯」，让一众网民虚惊一场。

网民们对楼主的遭遇既同情又好笑，除了「浮尸」，有网民见到水面漂浮的不明物体，不禁大叫：「顶，有啲树叶定乜以为系屎水呀 」，惹得楼主立刻爆粗反击：「树叶丫，X你。」

安全方面，不少网民好心提醒：「闩大制先小心漏电」，楼主亦报平安表示「已停电」。

「我听日仲要纹身wtf」

面对满屋积水，有过来人网民分享血泪史：「我之前都系，啲电器全部收皮，然后𢳂咗3个钟水 深蹲咗3个钟，第日爆乳酸痛到仆街」。

看到前路茫茫，还要面对无尽的「𢳂水」地狱，楼主最后只能留下最绝望的一句悲叹：「我听日仲要纹身wtf」。

来源：phiyanaet＠Threads

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