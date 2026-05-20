帮父母「供楼冇名」系亲情绑架？FG被逼做楼奴掀热议 过来人痛揭下场：最后一毫子都冇｜Juicy叮

一名应届毕业生（Fresh Grad）在社交平台发牢骚的帖文引起热议，楼主表示父母要求一毕业就「帮手供楼」，楼主为此感到「超烦恼，想问问大家意见」，事件引发网民激烈讨论，更引出数名过来人分享惨痛经历。

帮父母「供楼冇名」系亲情绑架？FG被逼做楼奴掀热议 过来人痛揭下场：最后一毫子都冇↓↓↓↓

楼主在帖文中表示，自己一家四口，妹妹还在读中学，现居于公屋。由于楼主即将全职工作，家庭入息将超出上限，需要缴交2.5倍租金，因此，家人计划抽居屋，并会帮忙支付首期，但要求楼主毕业后「帮手供+俾家用」。

一毕业就要「牺牲自己帮成头家」？

最令楼主挣扎的是，「楼都会落屋企人名」，但家人承诺「会计清楚我供咗几多钱」，这让他感到极度不安，直言：「我未来冇谂住同屋企人住，帮手供完又唔一定会住。」

一毕业就要背负如此沉重的责任，他觉得「感觉上系牺牲咗我一个去帮成头家」，望著嘻嘻哈哈的妹妹，心理感到极不平衡，并反问自己：「我咁样谂会唔会好自私？」

网民争辩：给家用应该 帮供楼不应该？

帖文引发极大回响，至今已逾22万人次浏览，大量留言网民几乎一面倒地劝楼主「Say No」，不少网民认为这种要求不合理：「黐咗线咩？冇你个名供乜嘢楼？」，楼主自己也回应，坦承「我都觉得好冇保障，同埋我将来都未必会喺度住」。

有网民质疑，楼主父母尚在壮年，「点解佢地唔自己供？」认为子女给家用是应该的，但连供楼的责任都推给刚毕业的孩子，实在说不过去。

过来人称情勒 分享血泪史：「我一毫子都冇」

帖文引来一些「过来人」分享帮家人供「自己无名」的楼，最后遇到惨痛经历，他们警惕楼主不要重蹈覆辙。有网民表示：「过来人话你知，当年我出20万比（畀）首期买180万楼花，但无我名，最后间屋比（畀）咗阿哥，而家值800万，而我系一毫子都冇。」

另一位网民更分享了岳母的案例，太太曾帮忙供完最后的楼贷，但岳母在离世前将物业以「长命契」（Joint Tenancy）方式转给了细女，导致「我太太有份供最尾年半至两年楼，一分权益（Gift)遗产都分唔到！」他提醒楼主，家人的口头承诺并不可靠，「你父母话会计返妳供楼啲钱系9Up情勒嚟㗎！」

网民献计：交2.5倍租好过供楼

对于楼主的困境，网民纷纷提出多个实际建议，最多网民认为，即使交2.5倍租，依然「平过供楼」，而且负担是「有限度」的，楼主依然保留随时搬走的自由。

此外，不少网民建议楼主「你搬出去住啦，咁屋企咪唔使交2.5倍租。」这样既解决了家人的加租问题，自己又能独立，不用被家庭捆绑。

有网民则直接建议楼主只给家用，不参与供楼：「你照比『家用』，佢哋攞去供楼定去旅行都『唔关你事』。」将供楼视为家人自己的投资，总之将孝心与此投资划清界线。

网民普遍认为楼主的家人有「情绪勒索」之嫌，将供楼的重担转嫁给刚投身社会的子女，却不给予任何业权保障，有自私之嫌：「你咁后生，人生重有好多可能，唔好咁快俾层楼绑住」、「唔好觉得唔帮手供楼就系自私，say no系负责任行为」。

有网民撑楼主父母：「养咗你咁耐贡献少少都唔得？」

在一片争论声中，亦有网民从传统家庭观念出发，认为楼主作为子女及长女，帮忙分担是理所当然：「你屋企都养咗你咁耐，贡献少少都唔得？」、「呢啲就系做家姐阿哥嘅责任」，甚至有网民留言直斥楼主有这样的想法「都几Ｘ（自私）」。

另一方面，有网民从现实角度指出，这或许是一个「上车」的契机，认为只要争取到在楼契上加名，帮手供楼其实等同「当帮自己储钱」：「如果你本身公屋都有名，其实我觉得可以供......而家可以上到会就上先啰」、「帮手供$5000-$7000咪考虑下，自己计下数唔太大压力先」。

来源：ookjj19＠Threads

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