大风吹$10元胶钞落烧烤炉 加热后变化巨大撞样压缩毛巾 物主：手感似炸鱼皮｜Juicy叮

一张10元胶钞意外被大风吹落烧烤炉，胶钞在炉内被加热后出现巨大变化，与压缩毛巾甚至矿石撞样。物主则透露这块胶钞的手感似炸鱼皮，并自爆加热胶钞意外的来龙去脉，强调「唔会用钱嚟玩」。详情见下图及下文：

大风吹$10元胶钞落烧烤炉 加热后变化巨大撞样压缩毛巾 物主：手感似炸鱼皮逐张睇↓↓↓↓

楼主：加热后变咗缩版

事发于元朗一烧烤乐园。楼主昨天（17日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「纯分享，胶嘅十蚊大风吹落烧烤炉，加热后变咗缩版」。

有网民笑言「唔讲以为系收缩胶😂😂😂😂」，亦有人指似「热缩胶锁匙扣」、「热缩片😂」、「压缩毛巾」。

还有不少网民认为似一块矿石，「一碌到以为系矿石广告😂😂😂」、「正想讲嚿石头好似10蚊纸😂」、「烧到成嚿矿石咁嘅样，留为纪念算啦😂😂」。

楼主：手感炸鱼皮

对于网民的「成嚿石咁🤣」和「毛巾质地咁😂」评论，楼主特地澄清，胶钞加热后的手感其实似炸鱼皮——「😂手感炸鱼皮」、「佢质地手感系炸鱼皮😂」、「摸落质地好搞笑㗎。又似似地炸鱼皮😂😂」、「真呀，手感好特别㗎🤭」。

有人进一步认为这块胶钞「变咗艺术品」、「件艺术品几精美」、「可以参展」、「艺术价值远超$10😎」；还是有人实际地指「几靓，试下用5蚊放可能有人收」。

楼主自爆事件由来

继续有网民提议可以「整做锁匙扣纪念！」，称赞「🤣🤣🤣 都几靓，可以挂起佢」、「好漂亮，可以做挂饰」、「建议你改咗佢做头夹😂」。

楼主于是现身透露，「无啦，被个小朋友搣烂咗啦🤭（主角）。系佢买完雪糕放咗枱面，先有呢件艺术品出现🤭」、「纯粹个小朋友买完雪糕找钱后放咗枱面，大风吹咗落去咋」，强调「唔会用钱嚟玩啰，只系唔发生都发生咗，记录下咋🤭」。

资料来源：Threads

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