$1银都有假！？ 港女买餸找钱疑收到假硬币 磨砂面仲有一样超明显特征｜Juicy叮

$1银都有假！？一名女子买餸找钱怀疑收到假硬币。这枚疑似假一蚊，不但磨砂面，且还有一超明显特征，一看便发现。详情见下图及下文：

$1银都有假！？ 港女买餸找钱疑收到假硬币 磨砂面仲有一样超明显特征逐张睇↓↓↓↓

楼主：侧边系光滑

楼主昨天（17日）在社交平台Threads以「香港🇭🇰」为题上载对比图发帖，留言指「原来一蚊都可以系假🤣。𠮶日买完餸收到两个一蚊，今日睇返原来有一个系假」。

楼主细心地指出，「左边𠮶个系真，右边𠮶个好似磨砂面，啲细节唔清楚同埋侧边系光滑！！！ 🤣🤣🤣大家留意下自己有冇？？XD（大笑）」。

楼主在回应栏感叹，「究竟要几多个一蚊先可以赚大钱」。有网民查问「佢哋嘅重量系咪有分别呢？」，楼主回应指「争0.1-0.2g」。而疑似假硬上的出产年份为「2017」年。

不少网民对「一蚊都有假」感到不可思议，有人直斥「一蚊都呃」。部分网民发挥想像力，猜测这枚硬币变成「磨砂面」的原因，如「有可能只系有人贪玩磨」、「我觉得似系洗衣机入面捞翻岀嚟嘅😑」。有人更笑言这是「稀有品种，可能仲贵啲添🤭」。

网民：两个一蚊黐埋扮五蚊

事件引出其他疑似个案，有人留言「一蚊可以系假。五蚊都可以，两个一蚊黐埋一齐扮五蚊都收过」、「记得细个𠮶阵有次买嘢，都收过咁嘅10蚊，轻好多，个表面磨砂质感纹路同呢个一模一样，啲字粗糙到好模糊」。

有网民则上载二元硬币相片留言附和，表示自己也遇到类似情况，令事主惊讶回问：「？！？！ 两蚊都有呀，侧边系咪光滑㗎，但系你𠮶个好似多啲细节，我𠮶朵花蒙好多」。

10年前已流出市面

楼主接著在回应栏补充「新闻有话呢个系假㗎！！ XD原来10年前已经有」。

有网民附和，指「2017年时都收到过，原来而家仲存在市面上！果然大家都好少仔细检查神沙」。楼主回应时进一步自爆「平时真系冇留意！ 今日买油麦菜12蚊斤， 谂住俾两个一蚊𠮶阵时先发觉有一个唔同！ 🤣🤣 即刻留返」。

10年前报道：造工马虎表面粗糙

早于10年前，类似的疑似假一元硬币已流出市面，2016年时的报道指，假硬币重量及外观都跟真的有很大分别，相中见到，假硬币造工马虎，表面粗糙、凹凸不平，真硬币表面相对平滑。假硬币的边框异常凸起，「壹圆」、「1」、「One Dollar」、「HONG KONG」等字样边沿模糊不清。而背面的紫荆花图案纹路欠缺细节，不及真硬币来得细致。

而2015年年中，亦有市民曾收到怀疑假一元硬币，与2016年流出的假硬币特征相似。但硬币上的出产年份则为「1997」年，而且假硬币的侧面相当圆滑，并无任何直条坑纹。

根据金管局「香港硬币的防伪特征」，1元及5角硬币的边缘刻有简单的细密槽。

资料来源：candiexbliss＠Threads

相关阅读：

10元假硬币涌现？港男收10元硬币罕见「解体」 网民一原因疑收假币

观塘乘客豪掷古董钱币搭车 收藏家：值2万元一枚 小巴公司竟因一原因拒收