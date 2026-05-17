港铁金钟站怪大叔劈腿拉筋 电梯上玩惊险金鸡独立 网民闹爆：碌落去累街坊｜Juicy叮

一名怪大叔在港铁金钟站乘搭扶手电梯时，离奇阻塞通道劈腿拉筋，无视卫生把脚搁于扶手上惊险大玩金鸡独立。网民闹爆举动无品又危险，担心「碌落去累街坊」。详情见下图及下文：

港铁金钟站怪大叔劈腿拉筋 电梯上玩惊险金鸡独立 网民闹爆：碌落去累街坊逐张睇↓↓↓↓

楼主：整完左边整右边

楼主早前（12日）在社交平台Threads以「港铁日常」为题上载摄于金钟站的相片发帖，留言指「呢位阿叔想点呢？整完左边，整右边，都被人瞪咗几转，仲系咁....」。

相中孭著大背囊的大叔在扶手电梯上，左右脚轮流开弓，一只脚搁于扶手上，一只脚惊险金鸡独立。

网民怒斥大叔的恶行，尤其担心发生意外，直接指「唔好害人」、「条友好冇品得佢一个人用咩」、「拉筋就揾个适合嘅地方啦」、「反社会人格。偏系唔俾你行电梯」、「最唔钟意哩啲『拉筋人』 ，只脚放喺栏杆上，其他人唔使用啦，哩个仲系特别衰」。

网民：好惊佢失平衡

有人担心「好惊佢会失去平衡😄😄」、「一阵间chok一chok就跌死😬」、「佢一失足碌落去，前面啲人多得佢唔少」。

有网民谨慎地提醒「远离佢两点，惊佢一跌低就后面的人都会有危险」，楼主也回应指「系㖞，佢一跌，后面跨唔过都有危险😵‍💫」。在回应「可唔可以唔好咁黐线呀，一阵唔小心碌咗落去累街坊呀」时，楼主表示「同样担心，但阿叔好似未惊过」。

楼主：成程有几个人叫佢借借

楼主在回应栏进一步补充：

•「如果脚软碌落去，下面班人多得佢唔少」；

•「金钟条长自动电梯，成程已经有几个人叫佢借借，再bear住佢，借完又放返只脚上去。。。我惊我过完佢头，佢失平衡我就gg（完蛋了）」。

资料来源：gwenzai＠Threads

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