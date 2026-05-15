急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮

一名男童早前在蓝田等候校巴期间，因校巴延迟误以为被遗弃，在街头无助落泪。幸获一位「好人先生」即时伸出援手，留下200元作搭的士之用。这份陌生人突如其来的暖意，让男童一家大受感动，写下感谢卡，急切希望寻回这位无名英雄，亲自道谢并归还款项。详情见下图及下文：

急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜逐张睇↓↓↓↓

楼主：寻人.好人先生

楼主早前（日）在社交平台Threads以「蓝田」为题上载相片发帖，留言指「【寻人.好人先生】」。

这位港妈楼主表示：「话说早两日（5/12），犬儿喺楼下等校巴嘅时候，校巴因为交通问题迟咗，而傻猪猪嘅佢又唔知道，以为校巴已经走咗冇等佢，吓到企喺度喊……」

楼主接著称：「喺呢个时候，有一位好人姨姨上前问佢咩事，之后又有一位好人先生过嚟关心佢。了解咗发生咩事之后，好人先生就交低咗200蚊俾犬儿、等佢可以自己搭的士返学，跟住就匆忙上车走咗」。

楼主讲出后续：「当然，校巴只系因为交通问题而迟咗少少，喺好人先生扬长而去无耐，犬儿已经顺利上咗校巴」。

楼主诚恳地称「好想揾返呢一位好心人，还返200蚊俾你之余，亲口多谢你m(_ _)m。而家呢个世代骗子横行，好心人已经买少见少。真系好感激你！」。

以心代零画两张爱心钞票

楼主上载感谢卡相片，内容是她与犬儿一同以英文书写，当中的下款，小朋友以Helpless kid（无助的小孩）自称，上款是Dear Mr. Kind heart（亲爱的好人先生），卡内写有「Thank you! You made day.」（谢谢！你让我今天很开心。），并以心代零，画了两张充满爱心的钞票。

楼主则在卡内的左下方补充：「Message from the mom: Thank you so so much for your help! My silly boy managed to get on the school bus right after you left. He was so lucky to have your there!（妈妈留言：非常感谢你的帮忙！你刚走，我那傻儿子就乖乖地坐上了校车。他真幸运有在！）」。

网民：侠骨柔情

网民对这位「好人先生」大加表扬，赞「真系好man（男人），侠骨柔情」；也赞「楼主好有家教👍🏼👍🏼」。有网民则估计「我直觉𠮶位好人先生就算见到呢个po（帖文）都未必想要返个$200 ，因为呢类慷慨侠士通常都唔想领功，佢会叫你捐咗佢，所以如果最后真系揾唔到人，你捐咗佢，好人先生应该一样会好开心」。

楼主回应指「我都有咁嘅打算，不过最希望系揾到佢。就算佢唔肯收，都至少俾佢知道，小朋友安全无恙、同埋我哋多谢佢嘅心情🙏🏻」。

楼主：有谂过好唔好印传单

楼主也在回应栏补充「我有谂过好唔好print（印）啲传单，派去附近几栋大厦嘅信箱，希望可以reach（接触）到呢位好人先生…但又怕好似太aggressive（进取）？大家点睇嘅话都欢迎俾啲意见，先行谢过🙏🏻如果过咗一段时间，都真系未揾到好人先生，诚如其中一位留言嘅网友所讲，我都会认真去揾一个信得过嘅机构加码捐咗佢，希望受到帮助嘅我哋传俾下一位，一直传开去」。

针对事主在蓝田区内寻人，有网民建议可以到去facebook的蓝田group（群组）发帖可能更有效。

网民：好耐未听过有人用犬儿称呼儿子

另有网民关注另一重点——「好耐未听过有人用犬儿称呼自己的儿子👍👍」，楼主回应指「我个人比较怀旧🤣，希望自己keep（维持）住讲，大家都会继续一齐讲～」。

还有人指「个下款好cute（可爱）Helpless kid😂😂😂😂，劲得意」，楼主回应称「佢话唔想写自己真名（personal security，个人私隐），跟住我有建议佢写crying baby（哭泣BB），佢唔制🤣」。

资料来源：captainarashi＠Threads

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