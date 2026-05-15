「打电话党」疑奸招套手机号码 港女细述骗徒外貌警世 网民有同类经验教3招自保｜Juicy叮

「打电话党」疑使出奸招套手机号码，并无赖地尾随跟踪目标。有不幸中招的好心港女在网上细述骗徒外貌警世。事件爆出后，不少网民原来也有同类经验，并精明地教自保3招。详情见下图及下文：

「打电话党」疑奸招套手机号码 好心港女细述骗徒外貌警世 网民有同类经验教两招自保逐张睇↓↓↓↓

楼主：问你借电话打&尾随你

楼主昨天（14日）在社交平台Threads以「警世文」为题发帖，留言提醒「小心陌生男子利用你同理心，问你借电话打&（和）尾随你」。

楼主讲述事发经过

楼主接著以对答形式讲述事发经过：

啱啱搭巴士返屋企，一落车行咗两步，有个可疑陌生男子无啦啦喺后面大叫：「小姐！小姐！」，我以为自己跌咗嘢，转身望一望佢。

佢：唔好意思啊⋯⋯我⋯⋯我⋯⋯我⋯⋯我⋯⋯漏低咗电话喺巴士度啊⋯⋯我个袋喺巴士度啊⋯⋯佢一路搓住手咁讲。

我：咁你依家系想？？？

佢：喔！冇！想借你部电话打一打俾我部电话啫。

楼主反问对方

我：你头先搭咩巴士？

佢：冇出声。

我：咁你记唔记得巴士车牌几多？我帮你打俾警察报警话报失。

骗徒出招

佢：真系唔好意思啊⋯⋯我真系漏咗电话喺巴士度啊⋯⋯你帮我打个电话睇下有冇人听啊⋯⋯一路搓著手咁讲。

我心谂：可能佢真系漏咗电话。

我：咁，你电话几多？我帮你打一次睇下通唔通，唔通我都帮唔到你。

佢：em⋯⋯em⋯⋯6XXXXXX1（📲一打过去就直接收线嘟嘟嘟嘟⋯⋯）。

楼主讲到戏肉：

佢：「咁你试下另一个号码啊！」。话口未完，只手就已经喺我电话度好Ｘ快速咁输入咗4ＸＸＸＸＸＸ9，跟著就揿咗打出去个掣。

电话：「你打嘅电话暂时未能接通」。

楼主讲到结局更惊险：

我：「你直接问店铺职员帮你啦！我帮你唔到」转身急脚离开。行到返屋企嘅路段，发觉佢仲跟著我后面。

我：「喂999啊！有人问我借电话打，依家仲跟踪我啊⋯⋯」。

网民怀疑：佢系拎你电话号码

看过事情始末，有网民即时提醒「佢系拎你电话号码」。于是有人醒目地教路自保3招：

•快啲block（拦截）咗两个number（电话号码）。

•快啲回复出厂设定，唔系可能会被hack（黑客入侵）。

•先加133才打他电话不就可以了吗？（编按：133为隐藏来电号码功能；在电话号码前加上133再拨出，对方便无法看到你的号码）。

楼主：外貌似黑社会个款

被网民追问「点会被佢接触你部电话？你有无先按133先至打出？」时，楼主进一步仔细描骗徒外貌警世：

「佢个外貌似黑社会个款」、「原先系防备著佢唔俾佢掂到我部电话😣，但当下被佢利用咗同理心，加上对方男子25-35岁外貌，著晒黑色短衫短裤，右手全臂纹身，160左右高，黑黑瘦瘦」。

楼主解释「我𠮶下害怕对方会突然做出啲咩进一步行动，所以佢喺我未反应过来嘅时候，就已经好快输入及拨打咗第二个电话，另外因为我拎著好多嘢喺身，好难跑走😣加上第一次遇见呢种咁奇怪同突然嘅情况😣」。

网民：见到呢啲要走开

除了处理手机事宜外，网民还热心提供应对骗徒的方法：

•见到呢啲要走开啦，仲同佢讲咁多嘢，一阵抢埋你电话。

•一定行去多人地方，便利店之类，你仲行返屋企…俾佢知你住边…。

•佢哋专骗一啲有爱心嘅人，其实同事教咗我遇到呢啲情况，帮佢打999报警，然后佢就会揾另一个目标。

•唔识嘅人叫佢报警or（或）去地铁站揾职员帮手，再讲唔识嘅人唔见电话关我咩事？太多骗案不能太有同情心。

•周街都有电话亭，再讲，其实叫佢去最近嘅商场揾下佢电讯公司停咗部机先，再揾附近嘅巴士总站揾站长帮手报失。

•其实你叫佢去最近嘅巴士总站讲电话留咗喺巴士度，佢哋会帮手揾，揾唔到就本人自己报案，你唔使帮佢打任何电话或借电话佢用。

网民自爆遇上 「打电话党」

接著，不少网民自爆曾遇上 「打电话党」的经历：

•讲起借电话，我之前喺旺角站遇过有个大陆女人，问我可唔可以分享个Wi-Fi热点俾佢，唔记得咗咩原因，不过我拒绝咗佢。

•你令我谂起，曾经上水中心／街市一带都有个阿婆成日拎住部老爷机扮电话冇电想借好心人电话帮手打电话俾佢屋企人。第一次做过好心，打唔通的，之后发现佢可以唔同日子都喺附近徘徊，咁啱唔认得我再次问我，所以好肯定佢系诈骗同党。依家佢仲有冇做唔知，背后想做咩有咩阴谋亦都真系不得而知，加上依家太多cold call（电话行销），追溯唔到。

•我遇过一次喺街市外，我喺出面坐帮老母看住啲嘢，老母就入去买餸，跟住有个阿婆拎住部电话问我借电话打，隔离仲有个𡃁仔跟住佢，我同佢讲：「你自己咪拎住电话，入商场仲有客服帮你。」佢就死chur（紧迫）话一定要我呢部先得，无耐我老母出嚟问系咪识得，跟住佢哋就即刻走咗。

•遇到呢啲一律要答「唔可以🙂‍↔️」。令我谂起劲多年前，我经过屋苑嘅平台花园时，突然有个细路女（当时目测约6-7岁咗右）走过嚟，佢单拖问我：「姐姐，可唔可以借你个电话俾我打？」我即刻答：「唔可以」。之后我就直接行开，当时附近冇人，佢亦一直企喺度睥住我，到我行到颇远时，再拧返转头睇，发现个细路女企咗喺远处一直怒睥住我，我心谂佢都CＸS😂😂😂。

资料来源：c.s.cccccccccc＠Threads

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