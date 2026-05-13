极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？｜Juicy叮

有在港越南籍女生昨（12日）于网上发文大吐苦水，表示自己第一日到新公司做兼职，竟然遭遇令人难以置信的明目张胆歧视，她指，老板的言语歧视针对其越南人身份，她已向平等机会委员会作出投诉。

《星岛头条》正就事件向平机会查询。

极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？↓↓↓↓

这位女网民在帖文中无奈表示：「今日第一日返part-time，咩人都未见过，无X端端就俾个老细改花名叫我phò，因为佢知道我系越南人。」

面对这个突如其来的标签，她坦言：「咁大个女第一次俾人咁直接歧视，真系好唔舒服同埋感觉被冒犯。」她更直言，千万不要借口说是语音输入写错，更直斥：「我冇谂过2026年仲有人会咁样讲笑。」

根据楼主随帖文上载的对话截图可见，在该工作群组中，疑似老板的对话框，直接向群组众人宣告并以「phò」这个字眼来称呼楼主，并要求两名员工「帮我照顾下佢」。

「phò」＝「妓女」或「娼妓」 与「Phở」(越南河粉)大不同

「phò」是什么意思？为何会令楼主感到受到严重侵犯？有心水清的网民及网上资料指出，这绝对不是我们平常吃的「越南河粉」（Phở，读音带向上升音），而是一个带有向下沉音重音符的越南语贬义词。在现代越南俚语中，「phò」意指「妓女」或「娼妓」，是一个极具侮辱性、用来羞辱女性的粗俗词汇。

有网民指出荒谬之处：「话佢歧视佢又真系改你名歧视，话佢认真佢又真系打得出越南文！」暗示老板特意打出带有重音符的字眼，显然不是单纯的无心之失，这番言论点醒了许多人，这已不单纯是职场上的「无礼貌」，而是涉及严重的职场性骚扰与种族歧视。

女事主：歧视就系歧视

事件曝光后，大批网民纷纷涌入留言区声讨该名老板，直斥其行为「零尊」（毫无尊重），有网民设身处地反问：「有啲人讲嘢真系唔带脑，试下三唔识七叫日本人系寿司或者叫黑人系炸鸡？」认为这种所谓的玩笑极度核突。有网民更慨叹这反映了部分人的劣根性，直指某些香港人讲说话的凉薄程度实在令人咋舌。

对于有网民试图打圆场，留言称「正面啲谂，佢唔系用ph'o' 已经好俾面」，楼主坚定地回应：「做人有时应该唔使咁正面...」她其后补充，如果对方只是叫她「阿边个边个」，她认为最多只是没礼貌而不算歧视，但这次的针对性称呼，毫无疑问「歧视就系歧视」。

「平机会咗了！」

面对这种肆无忌惮的职场欺凌，楼主选择绝不妥协。许多网民强烈建议她不要放过对方：「同你又唔熟，熟都系咁话，劲唔尊重，建议平机会咪放过佢！」而楼主亦展现出极高的行动力，表示在「收到讯息第一下，我已经直接退咗group」，并且「直接quit咗了」。

最令网民大快人心的是，楼主更在留言区宣布了反击进度：「平机会咗了！」意味著她已正式向平等机会委员会立案投诉。不少网民力撑她的决定，认为「平机会完就转工，慢慢等佢食下啲官司，佢有排烦」。

来源：Threads

延伸阅读：

又一城连锁餐厅分区经理被指带头性骚扰 女苦主爆返工4日性骚扰言行日日新 餐厅发声明指零容忍 涉事者被停职候查

残奥「双金」得主何宛淇疑遭铜锣湾食肆歧视拒招待 侍应一理由拒轮椅客 何：「唔怪越来越少人喺香港消费！」