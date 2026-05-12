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港女北上剥牙变「含㶶大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:20 2026-05-12 HKT
发布时间：10:20 2026-05-12 HKT

不少港人会北上睇牙医，有港女昨日（11日）在网上图文并茂分享到深圳剥智慧齿的亲身经历，结果惨遇严重细菌感染，面部肿胀如猪头，更一度感到呼吸困难，最终需漏夜赶回香港急症室「执手尾」保命。事主事后发文直言：「见过鬼都怕黑！」

港女北上剥牙变「含㶶大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑↓↓↓↓

女事主在社交平台发多个帖文详细讲述这次北上深圳睇牙医的经验，引发网民高度关注热议。

香港牙医拒接手转战深圳

事主在社交平台Threads上的帖文分享，她这只智慧齿早已发炎痛了三个星期，但由于生长位置棘手，「之前香港私家医生都话我牙难拔都无咩信心帮我做，都想转介我去菲蜡（香港菲腊牙科医院）」，而另一名香港著名牙医「邓仔」的档期又要排到6月之后。

在同事极力推介及网评影响下，楼主最终决定于上周四（5月7日）前往深圳一间牙科诊所拔牙。

楼主上载了到深圳牙科诊治的收据，上面清楚列明收费：照CT费用为人民币231元（约港币266元），而拔牙连药费则为782.84元（约港币901元）。

楼主表示，当日到该深圳牙科诊所，原先属意诊所内最出名的谢医生，但因「一号难求」而转看另一位医生。拔牙过程约20至25分钟，楼主起初还觉得「无想象中痛」，更上载了刚被剥下、血淋淋的牙齿以及拔牙后的口腔内部情况，可见伤口颇深。

噩梦开始：严重肿胀与渗血

然而，拔牙后的数天却是噩梦的开始，楼主在拔牙后第二、三天，开始感到右边脸颊、下巴及口腔内部「肿胀加倍，喉咙痛」，甚至连吃下一碗豆腐花都要花上5分钟，张开口亦有难度。

从她上载的相片中，清晰显示出她口腔内部极度红肿的发炎状态。

到了第四天，情况持续恶化，楼主依然喉咙痛，甚至怀疑自己是否患上「干槽症」这一拔牙后常见的并发症，因为「口中的味道越来越像腐肉一样」。

她更在帖文中展示了渗血的棉花球以及抹到满是血迹的纸巾，证明伤口依然在流血，并未愈合。虽然诊所开了药，楼主亦展示了这些深圳牙科开出的药物包装，但她无奈表示：「深圳牙科d药对我好似唔work。」

病情急转直下 确诊颌下间隙感染

直至5月11日（拔牙后第5天），楼主病情大爆发，被诊断出患上「颌下间隙感染」，需要每天两次在深圳打点滴（吊盐水），费用为170元人民币（约港币195元）。

从相片中可见，楼主拍摄了牙科诊所内邻座病人打点滴的情况，间接反映自己亦正接受同样的静脉注射治疗。她更表示当天早上要到牙科「挤d㶶出来」。

从相片中，楼主展示了深圳医生的回复，显示当地的医护虽然有跟进，但似乎未能控制病情。

情况到了5月11日晚上一发不可收拾，楼主发帖惊呼：「越来越肿了，估计今晚返香港都要睇急症」。从她随帖文上载的震撼相片可见，她的左脸出现了极度夸张的肿胀，完全不合比例，犹如含著一个巨大的水球，出现严重的「大细面」，情况相当骇人。

呼吸困难急返港睇急症 叹香港医护温柔

面对随时封喉窒息的风险，楼主终于顶不住，漏夜赶回香港。

有网民留言质问她：「点解唔系内地睇埋医生？要返嚟香港睇急症？」楼主亲自回复解释：「已睇内地唔work，返到香港先感觉呼吸困难。」、「来到急症，感觉呼吸有d困难，医生即时安排检查同x光，同住院。」

回港后，楼主被安排入住外科病房，终于得到妥善照料。她亦上载了今年至今在公营医院的付款总数纪录，并感慨这已经是今年第二次住院。

另外，她展示了入院后需要做的各项例行检查仪器，坦言「去过大陆医院就要做例牌测试」。经历生死一线，楼主大赞香港医护：「几位姑娘都好有耐性，说话温柔......呢次入住的病房d人都好nice，有礼貌」，并语重心长地总结这次教训：「经拔牙一事后，真系见过鬼都怕黑。多谢各位网友良言恶语的提醒。」

网民：连香港牙医都话难，点解去深圳会无难度？

这段「血的教训」在社交平台引来极大回响，不少网民对楼主的遭遇表示同情及担忧，直指「好严重㖞......应该开唔到口？」、「有冇人同你讲牙嘅细菌感染好易上脑？」

有网民亦分享亲身经历，指智慧齿严重发炎含脓时「肿到条颈都肿埋......如果持续恶化，甚至乎唞唔到气都要即刻去急症」，甚至警告「有机会蜂窝组织炎，如果严重系会有败血症，系会死人㗎！」。

部分网民则质疑楼主当初北上睇牙医的决定：「你咪系个d咩都话大陆又平又抵，咁做咩自食其果又要返香港睇急症？又用纳税人d钱直接住公立！」有网民指出：「连世二出身既香港牙医都话有难度，点解会觉得去深圳会无难度？」

楼主则回复承认这是一次「痛苦的一智」，并表示当时因为政府牙医排不到，私家又排期太久才无奈选择深圳，结果却换来惨痛代价。

来源：Threads

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