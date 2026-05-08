蒙面贼铜锣湾当街抢手机 夜归女一招退敌：抢唔到仲唔死心想再嚟 同区受害人：我撞到佢｜Juicy叮

一名蒙面贼人近日怀疑在铜锣湾当街从后抢手机，遇害的夜归女子机警地以一招退敌，并惊爆贼人行为猖狂，指「抢唔到仲唔死心想再嚟」；有同区受害人爆料「我琴晚同样时间撞到佢！！！！」，另有网民指「目睹过有个男人喺铜锣湾抢人电话，我估系惯犯」。详情见下图及下文：

蒙面贼铜锣湾当街抢手机 夜归女一招退敌：抢唔到仲唔死心想再嚟 同区受害人：我撞到佢逐张睇↓↓↓↓

楼主：后面有人跑紧向我嘅方向

楼主前天（6日）凌晨零时35分在社交平台Threads发帖，留言指「就喺10分钟前我刚刚收工！！行到去礼顿道嘅时候我玩紧手机，因为夜晚好静听到后面几步近的距离，有人跑紧向我嘅方向！」。

楼主续指「我即刻提高警觉，望下后面就系喺𠮶1秒间，个男人用件衫蒙住块脸，佢一手想抢我手机，我系即时肾上腺素飙升，反应得切缩开咗只手，同时我用毕生最低沉嘅咆哮声好大声咁喝住佢」。

楼主：抢唔到仲唔死心想再嚟

楼主接著表示「佢第一下抢唔到仲唔死心想再嚟，我即刻大叫，叫到附加100米都一定听到，佢最后跑走咗！」。

楼主英勇退敌后坦言「我只手到而家都仲震，估唔到今时今日嘅香港会有咁嘅事发生，大家晚上出门口记得提高警惕，尤其是夜晚最好就唔好戴耳机，留意下周围！！」。

楼主在回应栏补充情况：

•夜晚12点（放工），琴晚（5日）可能落雨少人出街。

•不幸中之大幸，当时我都惊个贼仔会跑返转头无喺原地报警，我啱啱（6日凌晨2时许）喺网上报案系统报咗案，附近好多舖头应该CCTV（天眼）有录到。我一路行去搭车有经过见到人就提佢地刚刚有人抢嘢要小心啲。

•交代少少最新状况，今朝（6日）收到电话，湾仔警署特遣队嘅警员已经联络咗我了解事件发生，真系要赞下湾仔嘅警员，今次真系超快手处理，已经锁定紧疑犯。

楼主：佢除咗上身衫蒙著块面

•直头系礼拜（顿）中心附近（礼顿道77号Starbucks（星巴克）附近），CCTV应该录到，希望警察会捉到人。不过当时佢除咗上身衫蒙著块面，唔似亚洲人😵‍💫。

•我平时真系会戴一边耳，咁啱今日无戴耳机出门口，所以听到有人跑步声，真系要去还神先得。

•危机感呢啲真系要遇过一次，就会知道一个人喺条街真系要打醒十二分精神，行快两步。

网民：我琴晚同样时间撞到佢

有回应的网民同区受害人，留言指「我哋要相认！！！！！！我琴晚（5日）同样时间撞到佢！！！！我报咗警！」、「目睹过有个男人喺铜锣湾抢人电话，我估系惯犯」。

另有人自爆「我都试过差啲被人抢手机，不过系系屯门🙂‍↔️自此手机链一定穿住，至少都手夹住个磁吸支架」。

网民：夜晚行街要打醒十二分精神

有网民形容情况「太可怕了😱」、「恐怖」，指「咁Ｘ恐怖，最惊会唔会伤埋人个啲😱，好彩2位无事」。

网民也好心忠告指：

•咁夜收工要小心；

•礼顿道夜晚好静…真系要小心…；

•一定要带防狼喷剂及警报器，超响；

•夜阑人静要提高警觉，尽量行人多嘅路，时刻留意四方；

•自己一个独行真系要提高警剔先得。偶尔有啲奇奇怪怪嘅人出现，我也经历过；

•听到你成功保护自己好好，而家出面唔同以前，真系夜晚行街要打醒十二分精神；

•唔好讲半夜三更条街，日头搭地铁企出口两边，每次开门我都收起电话，行路唔会单手攞住电话，袋永远摆自己前面㩒住😮‍💨，香港虽然安全但都总会有贼 ，希望快捉到个人。

资料来源：maru.studio_hk＠Threads

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