捐款箱竟变「吉仪乱葬岗」！殡仪业人士睇唔过眼揭真相：有啲人觉得呢个系垃圾桶｜Juicy叮

一位从事殡仪业的网民在社交平台Threads发相，揭露有置放在殡仪馆大堂的损款箱，被人当垃圾桶，塞满出席丧礼后收到的「吉仪」，引发网民热议。

捐款箱竟变「吉仪乱葬岗」！殡仪业人士睇唔过眼揭真相：有啲人觉得呢个系垃圾桶↓↓↓↓

惊心画面：捐款箱惨变「吉仪山」

该位殡仪业人士在帖文中，分享了一张令人震惊的相片，相中可见，一个设于殡仪馆内的捐款箱，本应是让亲友投入吉仪内的一元硬币作帛金捐赠之用，但是，这个捐款箱却被大量红白色的吉仪封套「塞爆」，无数个完整的吉仪被直接弃置其中，场面混乱。

楼主慨叹，有些人将捐款箱当成了「垃圾桶」，「硬系会『冚嘭唥』掉晒入去」，完全误解了其用途。有网民看到相片后直言：「点解个箱搞成咁，增添恐怖感」，楼主则无奈回应这是「历史痕迹」。

有网民亦表惊讶地说：「D人真系唔识架㖞。 正常都应该拎哂里面d嘢出嚟啦。」楼主亦无奈回应：「有啲人觉得呢个好似系垃圾桶咁。」

业界人士亲授「吉仪三宝」正确用法

到底吉仪应该如何处理？楼主详细解释，吉仪内有「吉仪三宝」：$1硬币、一粒糖及一张纸巾，三样东西各有用途，而且必须在离开殡仪馆、返回家门前处理妥当。

$1硬币：这是给予出席者的谢意，正确做法是将它投进殡仪馆内的捐款箱，或在回家前用掉，例如用作乘车。有网民分享「细个阿妈教，搭车时把1蚊放入巴士钱箱里」，楼主亦表示赞同。

一粒糖：糖果的作用是「甜甜个口」，减轻出席丧礼的忧伤。楼主建议「啱食就食，唔啱食，通常㗳一㗳就可以lur咗佢」，总之要尝一点甜味。

一张纸巾：用作给亲友抹眼泪或抹手，使用后便可弃掉。

楼主总结，最重要的大原则是「总之返屋企之前搞掂封吉仪就掂过碌蔗」，千万不要把整封吉仪带回家。

网民惊讶：「己所不欲，must施于人」

帖文引起网民热烈讨论，不少人坦言自己从不知道正确处理方法。有网民惊讶地表示：「下，吉仪个袋都掉埋落去」，完全没想过会有人这样做，有网民非常精辟地点出乱丢吉仪入捐款箱的人的心态：「己所不欲，must施于人。」

有网民亦分享自己的「惊险」经历：「试过无即场处理，唔记得带咗返家成个星期先醒起。（因为当年用瑞士糖，溶晒出来）」，幸好最终有处理掉。

有网民分享了一件奇闻，指有亲戚竟然想「拎个一蚊留念」，让楼主也忍不住回应：「呢啲都留念，够疆」，该网民补充，当时幸好有其他家人劝阻，才没有让这位亲戚做出如此「百无禁忌」的行为。

对于不小心把吉仪带了回家的情况，楼主也给出建议，表示只要「尽快处理就可以」，不用过于恐慌。

来源：bonleung_＠Threads