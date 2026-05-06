首派「公屋王」华富邨无睇直接拒绝 人妻二派「这邨」愁爆大喊落错车 网民耻笑：等四派住干德道｜Juicy叮

不少人苦候公屋多年，只求有瓦遮头尽快上楼，然而，一名公屋申请者昨日（5日）在社交平台发文求助，自爆「无睇」即直接放弃了首派的「公屋王」，结果二派结果出炉即陷入进退两难的局面。

首派「公屋王」华富邨无睇直接拒绝 人妻二派「这邨」愁爆大喊落错车 网民耻笑：等四派住干德道↓↓↓↓

该名女网民在「公屋讨论区」发帖大吐苦水，她写道：「一派华富邨唔要，无去睇！二派田湾邨！点算好，要吾要博三派！好愁」。

楼主「无去睇」即拒要华富邨 网民斥「夭寿」

原来楼主在首派时，幸运地抽中了不少人心目中的「公屋王」华富邨，但她竟然嫌弃到连实地视察都费事，便直接落闸拒绝。如今二派获编配同属南区的田湾邨，顿时令她大感后悔，犹豫应否把心一横放弃，将命运交托给「第三派」。

帖文迅即引爆网络热议，大批网民对楼主轻易放弃华富邨的决定表示极度震惊与惋惜，有网民毫不留情地批评：「华富邨几年后有新楼都唔要，真系要夭寿」。

熟悉行情的网民纷纷化身专家，指出华富邨不但环境优美、享有海景，更被誉为「屋邨界嘅喇沙、拔萃」。最关键的是，该邨已落实重建计划，有网民指出：「华富包上新楼，十年后仲有地铁」，有网民更直言这是「人生中之中唯一一次嘅上新楼或有物业机会」，直斥楼主不懂珍惜，简直是暴殄天物。

二派田湾邨 街坊：交通方便不及华富邨

面对二派的田湾邨，不少街坊网民留言苦劝楼主认清现实，指田湾邨出入要靠行路与小巴，直言「旧就冇华富村旧，但系我觉得交通冇咁方便」。

与此同时，楼主嫌三嫌四的态度亦惹来网民强烈反感，有网民直斥她「又要R公屋，又要高要求」，「拣3拣4，人哋施舍比你㗎咋，当你自己买楼架？」有网民极尽嘲讽之能事，狠酸楼主是否在等第四派，直指：「可能真系想等第四派干德道同义德道。」

面对排山倒海的批评，楼主亦有留言反击，对于被质疑要求过高甚至遭到人身攻击，楼主冷嘲热讽地回应酸民：「你咁醒既，咁你知唔知你下一世会唔会系做到英国人！希望你心想事成啊！」

楼主解释非为新楼 想派九龙区方便丈夫

她其后亦大吐真言，解释自己首派拒绝华富邨的真正原因，只是因为丈夫从事地盘杂工需要四处奔波，坦言「我唔系想要新楼，我想想九龙方便D著」，最理想是能派去白田邨。

不过，即使她在拒绝信上已写明想派九龙深水埗区，如今二派依旧落在港岛南区，令她大感无奈，惊呼：「惊三派仲差，点睇。」

到底楼主最终会硬著头皮接受田湾邨，还是坚持「博三派」？有网民语重心长地警告市区公屋「没有最差，只有更差」，劝她见好就收；但亦有网民幽默送上「祝福」，直觉认为三派一定会令她满意。

来源：公屋讨论区＠facebook

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