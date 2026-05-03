青衣婆婆揸住碌竹采「五月雪」 伯伯持胶袋接应 网民识货指木棉絮好实用｜Juicy叮

木棉果藏著一朵云，随风温柔飘散，人们都在检拾云的碎片。

木棉树在港的花期一般在3月至4月份，5月则是果实裂开，白色棉絮破壳出的「飘雪」季节。在青衣，有婆婆近日被捕捉到揸住碌竹在公园硬采「五月雪」，身后有一位伯伯持胶袋接应。有网民好奇「有咩用途？」，有识货之人直指木棉絮好实用。详情见下图及下文：

青衣婆婆揸住碌竹采「五月雪」 伯伯持胶袋接应 网民识货指木棉絮好实用逐张睇↓↓↓↓

楼主：青衣公园采棉花

楼主昨天（2日）在社交平台facebook群组「青衣街坊吹水会」上载相片发帖，留言指「青衣公园采棉花」。

相中见到婆婆并非只收集自然飘落，在地上堆积的棉絮，而是在一棵果壳裂开的木棉树前，拿著一枝长长的疑似竹枝在硬采。棉絮当时如雪般落下，身后有一位持胶袋的伯伯紧随接应，场面多多少少带点浪漫气息。

木棉絮轻轻一朵一朵的，像雪也像云，有网民指「好钟意执嚟玩」。但有更多网民对婆婆采集木棉絮的目的感好奇，纷提问「有咩用途？」、「我都想知有咩用？🤔」、「认真问执嚟做咩？」。

网民：枕头主要原材料

于是有人指「返屋企用来打棉被呀」、「会唔会以为可以整棉被／枕头」，有识货之人更加提供了木棉絮的历史背景：「当人人用著大型连锁店的『太空枕头』，南丰纱厂走到老牌家品商号赖庆记，细述木棉絮曾几何时亦是枕头的主要原材料，家家户户的必需品，和『住』息息相关。」

有网民则积极看待婆婆采棉这事，认为「木棉的确可以用嚟入枕头，而且俾佢执晒咪唔使工人清得咁辛苦，我哋又唔会鼻敏感，简直系三赢啦～」。不过，亦有人批评婆婆的采棉行为，并笑称相中两人为「采花贼s」。

资料来源：Serene Fu＠facebook青衣街坊吹水会

香港科学馆：木棉浑身是宝

根据香港科学馆的资料，「木棉又名英雄树，属于落叶乔木，它笔挺的树干可高达25米。木棉在香港广泛种植，在多区的街道或公园都可找到它的踪影」。

馆方还指，除了观赏价值之外，木棉浑身是宝，木棉花晒干后可制成中药材，饮用的五花茶其中一种『花』就是木棉花，而树皮和树根亦可以制成中药材，具有清热解毒的功效」。

另外，馆方提到「木棉对本地生态也有很大贡献，不少常见的雀鸟，例如：红耳鹎、八哥和暗绿绣眼鸟（相思）等，都喜欢食用木棉花蜜，在盛放中的木棉树上会有不少雀鸟流连，因此，在赏木棉花时，还可以趁机观鸟呢！。

而且，雀鸟和昆虫吃花蜜时，会不知不觉地帮助木棉传播花粉。成功授粉的木棉花会结出10至15公分长的果实，成熟后果壳会裂开，里面带有棉絮的种子就会随风飘散，找寻新地方落地生根。踏入5月份，就可以欣赏木棉飘絮这美景」。

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