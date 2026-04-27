家居铁闸被放神秘烟头 公屋户疑神疑鬼忧窃贼踩线 网民提醒要留意门外一「异象」｜Juicy叮

有公屋铁闸被放上一个神秘烟头，令住户疑神疑鬼担心这是窃贼的踩线记号。网民亮红灯提高警觉之余，还提醒要留意门外有否同时出现另一「异象」。详情见下图及下文：

家居铁闸被放神秘烟头 公屋户疑神疑鬼忧窃贼踩线 网民提醒要留意门外一「异象」逐张睇↓↓↓↓

楼主：一开门就见到

楼主早前（25日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「唔明就问。。。今朝一开门就见到铁闸俾人放烟头系咩意思」。相中见到烟头被放于铁闸高处的栏栅上，蒙上一层疑云。

网民对此大加揣测，有人直接阐释烟头的含义，指「做记号」、「踩线，试探屋内有无人经常出入」、「试下呢间屋有无人出入」、「老爆踩线查返家时间」。

另有人说得详细——「mark（记）低有一个人住？或test（测试）下有无人出入，下次经过见烟头仲喺度就表示呢几日无人出入」、「通常啲小偷会喺啲屋企闸口摄报纸／宣传单张，见几日都无郁就会作案，我谂放烟头都系同样道理」、「踩点，有啲人会用传单摄系门罅，效果一样都系睇哩个人会唔会几日唔返屋企」。

网民倡留意另一异象

综合网民意见，普遍认为这是「踩线」，有人并提醒楼主留意「是否特别记号？」，建议「仔细睇铁闸同周围有无被人画记号，同时记得每日清信箱」，甚至警告「如果信箱太多信，啲贼会以为间屋无人走去爆」。

也有网民提出相似建议——「或者望埋门口啲墙有无奇怪符号，似系踩线，出入锁好门，注意安全」。

网民：报个警备案先

有人则建议采取实际行动，如「报个警备案先」，「呢个单位可以爆格，建议安装CCTV，同埋同管理处讲」；另有人提出「交警察，如有甚么事可DNA作为证物！」。

网民搞笑：可能想同你做朋友

有人则搞笑地指「放多支喺隔离，等佢以为你系行家咁就无事」、「摆个烟灰缸出去」、「加多支上去话俾佢知有同行」、「每条罅都放一个烟头，吓返佢转头」、「不如试吓放喺隔篱屋睇吓点样？」或是「可能想同你做朋友，你试下摆支新烟喺同个位置」。

更有人以「上世纪嘅诅咒术，门口被放烟头100年内必死」」、「预告下一个火烛系你屋企」、「话俾你知有人曾经到此一游！」开玩笑，另建议「你贴返个memo（告示）喺𠮶度写住已经攞咗去化验指模，天网恢恢你走唔甩」。

还有网民认真地提出应对及预防建议：

•「如果真系咁唔好彩，佢地都应该预备喺附近犯案，多啲留意锁好门窗，有机会都同隔离邻舍讲声」；

•「叫管理处留意」，并进一步提出「买定灭火筒，同装CCTV（天眼）」。

有人也指「快啲安装返个闭路电视，呢啲系踩线」，楼主回应称「问紧屋企人意见🙏🏻因为公屋好似对装cam（镜头）喺门前有啲要求」。

资料来源：ya.uuuu＠Threads

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