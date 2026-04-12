闯墓地偷吃清明祭品 野猪滋味食到JapJap声 修树工人讲出坟场祭品去向真相｜Juicy叮

一只大胆野猪闯入墓地，滋味偷吃丰富的清明祭品，投入食到JapJap声的一刻被路人拍片直击。有网民提醒应自行清理祭品，另有人则认为「唔好同猪计较」；有修树工人更加爆出坟场祭品去向的终极真相。详情见下图及下文：

闯墓地偷吃清明祭品 野猪滋味食到JapJap声 修树工人讲出坟场祭品去向真相逐张睇↓↓↓↓

楼主：拜祭后拿走祭品好啲

楼主昨天（11日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「清明偶然见到🐗🐷食他人留低嘅祭品，食到JapJap声，野猪食烧猪野餐。大家拜祭先人后，都系拿走祭品会好啲」。

虽然楼主和不少网民都笑指野猪食烧猪，但有网民根据短片内容提醒，「佢只系食紧个饱（编按：疑似发糕），啲烧肉跌晒喺旁边」。

网民：食晒唔浪费最好

对于野猪大快朵颐地享用祭品，不少网民同情地表示「🙏如果影响唔到人，算啦！」、「由得佢食啦，食晒唔浪费最好！」、「俾猪仔食下啦，唔好赶尽杀绝🥺」、「唔要嘅嘢，咪由得佢食啰，做人大方啲好」，认为「唔好同猪计较」。

不少网民认同「食物唔好浪费，留俾啲野生动物都系一件好事」，并为野猪吃得开心而欣慰：「睇到只野猪食到JapJap咁开心，平时野猪都好惨，难得有嘢食，先人食完就到野猪食，又唔使浪费食物几好呀」。更有网民明言，「其实坟场系流浪动物兵家必争之地，牠们享用啲祭品系正常」。

有人幽默地表示「有乜问题呀？帮你地积福兼清理啲祭品唔收你服务费咪便宜咗你啦」。另有人关注环境与安全，附和楼主的「都系拿走祭品会好啲」建议，支持带走祭品，指「拜完清理干净先啱」。

前坟场修树工人爆祭品去向

另有网民从不同角度揭示祭品去向。其中一位自称「曾经系喺坟场嘅修树工人」的网民现身说法，称「我想讲，你哋放喺先人坟前嘅祭品，只要你哋离开坟场之后，系会有外判清洁工人确定好无人之后，拎返去自己食或即日做午餐，所以有无野猪其实无分别」。

另有人总结「其实拜完山，若然你有食物留低，一系就俾人哋执咗去食，一系益咗野猪，一系就清洁扫走」。

有网民则自豪地表示「以拜山客嚟讲我应该系对环境最好𠮶个😂，因为我乜都唔会带去，连花都唔会有一支，只带个心去」，提倡更环保、简约的祭祀方式。

资料来源：dc__hiking＠Threads

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