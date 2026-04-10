㓥房租客变业主 死悭死抵储$150万买$400万楼 月入$3万打工仔遭朋友嘲接火棒｜Juicy叮

有月入3万元的打工仔成功由㓥房租客变业主。毕业后打工，死悭死抵储150万元后，咬紧牙关胆置业，买下一层价值400万元的物业。跟朋友分享喜悦时却被大泼冷水，嘲讽如今买楼好比「接火棒」。网民却有不同看法，几乎一面倒力撑楼主上车。详情见下图及下文：

㓥房租客变业主 死悭死抵储$150万买$400万楼 月入$3万打工仔遭朋友嘲接火棒逐张睇↓↓↓↓

楼主：冇乜人穷过我都够胆上车

楼主日前在社交平台Threads以「买楼」发帖，留言指「应该冇乜人穷过我都够胆上车🙈」。

楼主自述「grad（毕业）后自住咗几年㓥房，月租6k（6000元），平日好悭，前年人工30k（3万元）都唔够，冇父母干，连埋投资储咗150（万元）左右，买咗间400（万元）楼下。而家月供12k（1.2万元），但生活质素好好多，完全冇后悔」。

虽然如此，但楼主却无瘾地指「不过买咗之后好开心，同fd（朋友）分享，点知被人笑我接火棒、因住负资产」。楼主最终感叹「可能只系我一厢情愿当人系朋友😮‍💨」。

网民力挺上车决定

网民对楼主的遭遇反应热烈，当中多是支持或劝勉。有网民力挺与鼓励楼主的上车决定，有人直言「香港人就系最钟意泼冷水。你嘅决定冇问题。加油」、「你储钱能力不错，买到楼其实都几叻」。

有人更称赞上车「有远见，决定唔会错👍」、「做得好！邓你开心，咪鬼理人点睇，住系自己地方点都唔同啲，好快就再储到另一个200万再换过好啲嘅环境😆」、「唔使理其他讲咩，最重要系自己觉得舒服、值得，呢啲系钱买唔到嘅😊」。

网民：恭喜有自己小天地

更有网民由衷恭喜，指「恭喜您有自己嘅小天地」、「你好叻👍 好多人睇唔过其他人过得好，唔使理佢哋」。有人甚至预言「到你供完，佢哋都系会讲『傻嘅先买楼』所以不用理会」。

另有人指出，「自己有能力供。有个安乐窝，住得开心，又唔系拎嚟投资，就算未来真系会变负资产又点？你而家赚到嘅系生活质素，呢样嘢无价，再讲未来嘅事无人知」。

网民：唔需要理人咩睇法

更多网民强调「最紧要自己开心唔需要理人咩睇法👍」、「买会俾人笑，租都会，理唔到咁多人，最紧要自己舒服」、「住喺自己地方点都唔同啲」。

网民更似乎会读心，批评楼主朋友的言论，认为他们大都出于嫉妒，有人一针见血地指出：「真正嘅朋友只会有几种反应，一系邓你高兴、二系担心你会唔会大压力、三系客观咁俾建议你，而唔系嘲笑同贬低你，佢哋笑你只系因为吃不到的葡萄系酸嘅，自己无能力亦都唔够胆买咪唯有笑你嚟抬高自己」。

另一位网民也补充「储到150m（150万）都叻仔㗎，信你上楼有谂清楚，fd（朋友）眼红姐（啫）」。

网民：远离影响情绪嘅人

更有网民分享自身经历：「我8年前买屋𠮶阵，都被身边所谓朋友『说三道四』，我全部blocked（封锁）」，并建议事主「尽快远离影响你情绪嘅人！」。

有网民则从更深层次剖析，指「可能因为大家都系同温层，或者系同一个世界同一个圈子先做到朋友。当你离开咗原有嘅世界同圈子唔再系同温层，你就系异类。相对地，你就会认识到识嘅同你同一世界同频嘅人。朋友会因你嘅际遇同改变而换过一批，其实真系唔需要太在意」。

网民：成世帮人供楼先最蠢

有网民更从反面角度强调买楼的重要性，指「成世帮人供楼先最蠢，睇下到70岁时仲有无人够胆租俾佢哋，惊你无钱交租，分分钟死埋，变凶宅呀！」。

还有人补充「反正你都要交租，买嚟自住有咩问题，你啲朋友都戆ＸＸ，系唔系都要住㗎啦唔通交租交一世」、「唔通一世都帮业主供楼，到你供满之后就系你自己了，到佢哋70、80岁，睇吓仲有冇人租俾佢哋，加上你本身都租紧楼，帮人租，不如自己买❤️，自己负担到就冇问题」。

高人教路理财

另有理财高人建议「好劲㖞，由㓥房租客变业主，仲要月供12k，应该系你会负担得起。不过如果有投资，建议扣起月供金额甚至多几个月嘅金额，咁股市情况唔好或者唔好彩工作上有咩问题都仲可以继续供楼，加油呀💪🏻」。

资料来源：ashkli95＠Threads

相关阅读：

已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起

35岁前置业到底点做到？ 业主网民分享心得 有人俾$500落订买地铁上盖楼

$500万买200呎单位 供楼供到80岁 单身中女因一凄凉理由置业 网民心酸