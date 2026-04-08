化名「食环署」叫外卖竟有著数？网民自爆奇招落单获「这些」优待 大律师警告已犯刑事罪｜Juicy叮

叫外卖可以去到几尽？有网民在社交平台分享自己将外卖平台帐户名称改为「食物环境卫生署」后，声称获得一些优待，帖文掀起激烈争议，不足一日已吸引逾27万次浏览。

大律师陆伟雄向《星岛头条》指出，有关行为已属假冒公职人员，是可判囚的严重刑事罪行，呼吁市民切勿以身试法。

化名「食环署」叫外卖竟有著数？网民自爆奇招落单获「这些」优待 大律师警告已犯刑事罪↓↓↓↓

有网民本周一（6日）在社交平台发帖，分享自己将外卖平台帐户名称改为「食物环境卫生署」，并声称「自从改咗呢个名后，嘢食全部都新鲜滚热辣！！！未试过漏」，帖文中以「自从...」起首，语气似暗示改名已有一段时间。

一字之差的神效？

楼主并在帖文中分享了一张外卖单据的相片，作为「付诸实行」的证据，从相中可见，这张外卖平台的订单上，收件人帐户名称清楚写著「食物环境卫生署」，细心一看，楼主使用的「卫」字，与官方的「衞」字，只有一字之差。

楼主得意洋洋地在帖文中表示，自从改了这个名字后，外卖体验直线升级，包括外卖均准时到达和食物质素新鲜热辣，似乎改此名称足以让外卖员「肃然起敬」。

网民：已截图及报警

楼主这个「神操作」掀起大量网民非议，虽然有网民被楼主的创意笑翻，大赞「笑到标眼水」、「聪明」，但更多网民担心此举已触犯法例，有网民直接警告：「希望你知道假冒公职人员系刑事罪啦」，更有多名网民表示「已截图及报警处理」。

其中有网民更上载了香港法例第228章《简易程序治罪条例》中「假冒公职人员」罪行的截图，并向楼主表示：「佢话啲外卖更加热更加快，已经可以留返同法官讲。」根据该法例，任何人假冒公职人员，最高可被判罚款$2,000及监禁6个月。另有网民留言指出，定罪与否需视乎「意图」，但随即有网民反驳：「个po已经显示有意图...」。

模仿效应：「食物及衞生局局长」现身...

事件亦引来其他网民「跟风」或分享经验，一位网民就上载了自己的帐户截图，显示其用户名称为「食物及衞生局局长」，但他却无奈地表示：「呢个名我用咗两年，冇乜用」，其他网民见状即刻开玩笑指：「依个名上届政府架，梗系冇人理你啦」，食物及衞生局已于2022年7月1日重组并更名为医务衞生局。

事件发酵至今，楼主一直未有现身回应任何留言，令事件更添神秘感，有网民笑称：「楼主冇覆过，唔知系咪未过48小时」，亦有网民认为他可能「揾人举报啦」或「有嘢留返同个官讲啦」。

大律师斥「明目张胆」犯法：证据确凿可判囚

大律师陆伟雄回复《星岛头条》表示，该名网民在外卖平台以政府部门名称作为帐户名，并自爆曾从中获取利益，已属触犯假冒公职人员的罪行，从帖文看该人已「假冒」一段时间，而且自拍单据放上网，可谓证据确凿，亦甚为「明目张胆」，他相信若该涉事者被拘控定罪判囚机会相当高。

他提醒市民切勿「贪得意」在外卖平台以政府部门名称起名，以为从中可令外卖员不敢怠慢，得到好处，其实有关行为已属违法，他表示，假冒公职人员属严重刑事罪行，一经定罪除留案底，最高可被判处罚款$2,000及监禁6个月。

来源：Threads