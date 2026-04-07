的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 事主求救：系呃钱定误会？｜Juicy叮

的士自4月1日起必须提供至少两种电子支付方式，新例实施不足一星期，有乘客在网上求助怀疑堕支付陷阱，女事主昨日（6日）凌晨怀疑被司机误导，就一程车资先后两次拍八达通付款，最终被多收费用，她不禁在网上大呻：「究竟系我有误会系会退返钱俾我，定系我真系俾人呃？」

此外，网民们亦对于该司机在电子支付下，仍「收齐头」多收几毫，感大惑不解而议论纷纷。《星岛头条》正就事件向涉事的士车队营办商查询回应。

的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 事主求救：系呃钱定误会？↓↓↓↓

一名女乘客于昨日（6日）在社交平台发相发文求助，她于4月6日凌晨由黄埔登上一辆的士前往铜锣湾。从她上载的车厢相片可见，该的士设有一部电子收费机，屏幕上显示支援Visa、Mastercard、银联、支付宝、微信支付及八达通等多种付款方式。楼主见状，原打算使用Visa付款，但「司机叫我用八达通方便啲」，她照做。

称过唔到数 再拎另一部叫乘客嘟

楼主用手机八达通在该收费机上付款，确认机器发出声响后，司机却声称「唔系呢部机同个价钱未计隧道费」，又指该部机「过唔到数」，并展示「佢（司机）部机」显示没有交易纪录。随后，司机拿出「另一部」机要求楼主再次付款。

楼主当下虽然照做，但已心生怀疑，马上「即刻影低晒仲问佢拎单」。她指司机将收据「折埋咗俾我」，她下车后打开一看，再核对八达通App的纪录，赫然发现自己被扣款两次，事件令她相当困扰，「因为我好少搭的士，仲要搭过海，所以我真系唔知其实系唔止呢个数， 纯粹见部机有显示我就揿。」

事主起疑即索单据拍照：总车费$112.6被收$175.6

楼主上载了数张图片作为证据，其中一张是的士司机证的照片，另一张是的士机印收据，上面清楚列明总车费为$112.6元，当中包括$50元附加费（Surcharge）。不过，收据下方的八达通付款纪录却显示，在凌晨0时56分只扣除了$62.6元。

另一张图片是楼主的八达通App截图，当中显示了两笔几乎是同时发生的交易。第一笔在0时56分，由一间的士管理公司收取了$62.6元，与机印收据金额及时间完全吻合。仅仅一分钟后，于0时57分，再有一笔$113元的款项被扣除，收款方为「的士／中小型商户」，该金额正正是总车费112.6元「四舍五入」后的数字。两笔交易总额达$175.6元，比应付的$112.6元多收了$63元。

网民质疑收齐头：电子方式都要4舍5入？

帖文引发热烈回响，不少网民建议楼主报警处理，指事件有可能属「诈骗」，有网民更不忿地指出：「112.6都要4舍5入收齐头？...电子方式都要4舍5入？」

在众多网民留言中，一名自称是同一的士车队的司机更留言直斥涉事司机：「佢呃你！」他解释，车上该部大型收费机的收费金额，是「已经包晒所有隧道费同附加费」，前提是司机必须在按停咪表前输入。

自称同车队司机吁投诉：佢呃你！

他从收据分析，相信涉事司机是「停表之后先入附加费」，导致第一笔交易只收了$62.6元的基本车资。他续指，即使司机操作失误，也不代表可以「咁样收人哋113（元）」，并指公司（指涉事的士车队营办商）有既定程序处理此类问题，建议楼主直接致电公司投诉。

面对网民对涉事司机的强烈非议，楼主一度表现犹豫，担心是误会一场，她在回应中表示：「惊真系误会一场搞到人冇饭开就唔好」，希望先联络八达通公司了解清楚。在获得疑似「行内人」的指点后，她才表示会联络相关的士公司。

目前若乘客怀疑的士滥收车资，应记下司机姓名、车牌、时间、地点等资料，并索取收据，其后致电政府热线1823或交通投诉组热线2889 9999通知运输署跟进，交通投诉组并设有网上「的士投诉表格」，此外乘客亦可向警方举报。

来源：hamsndkup＠Threads