40岁单亲港爸拍拖了 头痛如何向13岁儿子启齿 网民心理辅导手把手教开口对白｜Juicy叮

社交平台Threads内的爸爸互助关注组「老老豆豆有得倾」近有日一则帖文，讲述一名挨大儿子的40岁单亲爸爸，因为近日与女同事拍拖了，但却不知如何向13岁儿子启齿，于是寻求网民的意见。

这位单亲爸爸的妻子，在生儿子时不幸离世，此后便独力抚养儿子。因应这情况，通情达理的网民纷纷献计，心理辅导式手把手传授如何向初熟少年解释的心法。详情见下图及下文：

40岁单亲港爸拍拖了 头痛如何向13岁儿子启齿 网民心理辅导手把手教开口对白逐张睇↓↓↓↓

单亲爸爸：老婆生仔嘅时候走咗

单亲爸爸在帖文中表示「我21岁结婚，而家都快40。个老婆生仔嘅时候走咗，而我终于成功养到个仔13岁」。

单亲爸爸续自爆「我最近同我公司女同事行理一齐，都系啱啱开始一个星期多啲，但系我唔知道点同个仔讲？虽然佢哋都见过几次，不过真系唔知阿仔点谂佢」。

单亲爸爸：明白阿仔可能唔钟意

单亲爸爸于是敞开心扉请教网民「我应该直接大家一齐坐低讲清楚，定系我先同阿仔单独倾咗先？」。

单亲爸爸还感慨地表示「我明白阿仔可能唔钟意，佢成世都冇一个阿妈俾佢母爱，而家佢13岁我先突然揾咗个后妈，系我都未必接受到。我而家又怕委屈个仔，又怕委屈女朋友，真系唔知点同阿仔讲」。

网民：唔好迫佢认人做阿妈

网民都热心关注事件，并提供角度多元的建议。有人提出先发制人，指「早啲讲好，等佢自己发现就会失去信任」，并强调「唔好迫佢认人做阿妈，就算佢一出世𠮶阵就冇咗阿妈都唔代表佢一定要认一个陌生人做后母 」。

网民：你个仔个老母只有一个

另有不少网民建议单亲爸爸应明确女友的身份，认为「直接讲，拍拖以至结婚都唔系后妈，只系auntie（阿姨）咁大家都容易相处」，提醒「你个仔个老母从来只有一个，虽然遗憾地佢老母冇陪佢长大，但你而家嘅另一半，唔一定要成为阿仔嘅后母。（当然日后佢哋有感情可另作别论）。另一角度，你女友都系同你拍拖，唔系做你个仔后母」。

有网民特别强调：「千祈唔好谂住系帮个仔揾阿妈，阿妈系无人取代到，你女朋友只系你嘅伴侣，你亦唔好寄望你女朋友会好似阿妈咁照顾个仔，因为责任不再你女朋友身上。」

网民倡考虑儿子潜在担忧

有人指出另一重点，指单亲爸爸要考虑儿子的潜在担忧，称「后唔后妈，auntie唔auntie都系后话」，更应「reassure（安抚）你个仔，佢唔会被忽视，同埋佢可能会担心之后有冇细佬妹。听下佢意见。」

厘清脉络后，有网民建议先观察与培养关系，指「有个仔，再婚就唔系你一个人嘅事，你如果锡仔多啲，一定顾及佢感受，等佢两个多啲相处，再观察下。揾机会揾个亲人分别探听下佢两个对对方嘅感觉，再行下一步」。

乐观网民：仔仔会祝福你

还有乐观的网民指：「这个年代......你直接讲吧，仔仔只会祝福你，别想太多......」；还有人睿智地反问：「如果多一个依依（姨姨）锡自己有咩问题？」。

有网民更加预设场景对白，手把手教路，让双方「慢慢认识」——

「喂，我同事买咗呢个俾你，你睇下钟唔钟意？

喂，我听日和同事吃自助餐，有买二送一，带埋你去？

喂，我和同事约咗下星期去玩，你有无兴趣一齐去？」。

资料来源：dad_dad_can_talk＠Threads

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