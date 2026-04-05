六合彩复活节金多宝 搅珠结果离奇「接龙式」撞冧把 3个号码同上期一样 网民𢯎头：咩玩法？｜Juicy叮

六合彩搅珠结果再出现撞冧把情况。昨天（4日）晚上复活节金多宝的开彩结果，离奇地「接龙式」相撞，当中3个号码同上期一样，而且大家首尾相连，紧密呼应；还有，这两期的特别号码是相连号码，相当巧合。网民对此啧啧称奇，𢯎头惊问「咩玩法？？」。详情见下图及下文：

六合彩复活节金多宝 搅珠结果离奇「接龙式」撞冧把 3个号码同上期一样逐张睇↓↓↓↓

楼主：3个number同上期一样

心水清的楼主在昨晚六合彩开奖后不久，便在社交平台Threads发帖，留言指「中咗六合彩，两注分开中两个number（号码）🌚3个number同上期一样系咩玩法？？🌚」。

复活节金多宝（26/036）搅出的号码分别为：20、28、32、35、40、45，特别号码：43，头奖一注中，派81,142,980万元，二奖4注中，每注奖金1,511,910元。

两期特别号码也接龙：44、43

上一期六合彩（26/035）于3月31日搅珠，搅出的号码分别为：9、18、19、20、28、32，特别号码：44，这期头奖无人中，二奖2.5注中，每注奖金715,220元。

结看两期六合彩结果，两者刚好接上龙，上期最尾3个号码20、28、32，刚好是今期最头的3个号码；而且两期的特别号码也巧合地接龙，一个是44，一个是43。

网民：下期试下买同一样

另有网民在Threads的其他六合彩帖文也发现这次撞冧把，留言指「有3个号码同上期一样」，于是有人心生一计「下期试下买同一样」。

资料来源：laimeow.josun＠Threads

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