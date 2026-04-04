六合彩长情玩家 23年来期期买4注心水号码 同路人：买咗30年有收成 自爆收奖金数目......｜Juicy叮

一张陈年六合彩飞的「出土」，带出了一名长情玩家自2003年起至今，长达23年来期期买4注心水号码的坚毅故事。有同路人热心回应分享经验，指连续落注心水号码30年，早年已有收成，并自爆了收取奖金的数目。详情见下图及下文：

六合彩长情玩家 23年来期期买4注心水号码 同路人：买咗30年有收成 自爆收奖金数目逐张睇↓↓↓↓

楼主引述父亲：铁柱磨成针总有一日会中

楼主昨天（3日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「我阿爸由2003年开始到而家23年，每一次买六合彩都系买呢4注😂佢话铁柱磨成针，相信总有一日会中，笑到我傻 」。

相中见到楼主父亲对著23年前的陈年六合彩飞，照著当中的号码画飞落注。

网民果断跟队照抄

由于楼主大方无遮去彩票上4注的号码，有网民急不及待地照抄可也，扬言「果断跟！」、「我又跟」、「跟队」、「依家开始跟队，可以等少23年」。

有人甚至表示「帮我同你老豆讲，以后金多宝如果佢中，顶多中一半」、「烦同Uncle（世伯）讲声对唔住先😭😭因为嚟紧我要跟佢买同佢平分唔俾佢独中」。

于是有网民笑言「仲唔del po（删除帖文）系你老豆真系俾你激死」、担心「你出完呢个post下次中头奖可能有10几个人分😭」。楼主则大方地表示「我就唔信佢买咗20几年都冇赢过超过两位数嘅钱 我一摆上嚟佢就会中头奖」。

网民：只买固定4条飞 10年前中过二奖

在回应栏，有不少同路人热心回应分享经验——「小弟同一样只买固定4条飞，10年前中过二奖」、「同事买咗同一条飞15年，暂赢18万」、「我都系每一期买相同号码，买咗30年都有，而家重买紧，前几年已经收成咗，收咗6位数字钱」。

另有同路人称「我们家庭也有这个习惯，有些固定号码每期都必买也曾中小奖无数次，虽然金额不大但算是为小市民带来希望✌」、「我都系由细到大买同一注，20蚊都冇中过🤣」、「我都会，同注买咗20年」。

六合彩陈年旧飞亮相也是帖文另一重点，同样引起网民关注，指「帮佢啦过胶啦张票」、「张六合彩飞好有历史🤣」、「怀念旧飞」、「Keep（保持）到呢啲飞都唔简单」、「见到历史文物😂😂」、「张六合彩飞好有历史🤣」。

资料来源：laihiuwan＠Threads

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