自私鞋子户「成张图咸鱼味」 走廊挂软鞋柜插满30只鞋 网民分享变态偷鞋往事｜Juicy叮

有自私的「鞋子户」把鞋柜搬出走廊，在墙上挂上插兜款式的软鞋柜并插满30只鞋。相片被放上网公审，有网民看不过眼，嘲笑现场「香味四溢！」、「成张图咸鱼味」，并有人分享了一宗令人呕心的变态偷鞋往事。详情见下图及下文：

自私鞋子户「成张图咸鱼味」 走廊挂软鞋柜插满30只鞋 网民分享变态偷鞋往事逐张睇↓↓↓↓

挂8X6共48个位软鞋柜

楼主昨天（29日）在社交平台Threads以「邻居日常」为题上载走廊软鞋柜相片发帖，留言指「如果你系佢邻居，你觉得咁样有冇问题？」。

相中见到大门旁的走廊墙上，善用了极狭窄的瓷砖位，挂了一个8 X 6，共有48个位的软鞋柜，当中32个位被用上，插了两支喷剂，和15对，即共30只不同款式的男女装鞋，连同门外地上的两对鞋，现场共有17对鞋。

网民掩鼻：臭气昏天

网民力斥这种自私行为，反讽「香味四溢！」、「唔放一个鞋柜喺出边走廊，已经好俾面大家了😅」。

有人掩鼻直言「臭气昏天」、「成张图咸鱼味，好自私的一家人，把臭味留在走廊，自己房间干净」、「啲鞋摆得高过腰就唔Ｘ得＋拎高对臭鞋俾人闻，鞋又污糟又臭，经过好Ｘ想作呕，宁愿佢放晒落地（我踩多两脚）」。

有人则正经地指「摆出嚟走廊已经好有问题」，有包容的网民也不能接受，称「呢个有啲夸张，放几对鞋我觉得可以接受，但唔系成屋鞋啰😂」。

网民：细菌走廊满处飞

有人则担忧「细菌走廊满处飞，不卫生，自私自利，😂🤣🙈🙈」，以及「点解佢哋会唔怕走廊有蛇虫鼠蚁甴曱𨅬过，我绝对唔敢摆门外面」。

有网民还想出多种「回礼」方式：「每一只鞋窿送一件礼物俾佢。譬如：田鸡、小强、蜘蛛蛋、臭屁焫蛋、衣蛾蛋、蚕茧、棉花糖、花蜜、香口胶、烧肉等等。又可以放啲植物种子例如绿豆、蚕豆等，越粗生越好，记得得闲帮佢淋吓水。等佢日日开盲盒日日有惊喜。」

还有人满肚复仇大计，笑指「啲鞋睇落好肚饿，要请佢地食虾酱腐乳」、「我会全部倒啲万能胶落去⋯⋯」、「会唔会有人屙尿落去？🤣🤣」、「每对掉走一只，掉到有咁远得咁远」、「识玩一定倒泻嘢饮🤡」。

网民：小心变态佬食鞋

有网民好心提醒「小心有变态佬过嚟食鞋」。有人更加分享了「鞋子不翼而飞」的核突经历：

「以前我妈都会喺屋企门口放鞋，当然唔系贵嘅鞋，只系会放落一落街嘅拖鞋等。有次我妈唔见咗对女装厚底粉红色人字拖，之后隔咗一排，有次我出门口等䢂个阵，撞到隔离屋𠮶男人咁啱出门口，佢著住咗同我妈之前唔见咗𠮶对女装厚底粉红色人字拖一模一样嘅拖鞋😑🤮」。

资料来源：dickyhui＠Threads

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