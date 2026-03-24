巴士变流动脚底按摩场？ 女伴赤脚搁大腿 缓男细心使劲按揉 网民看出一点不寻常之处......｜Juicy叮

巴士变流动脚底按摩场？一名手臂有纹身的男乘客，被拍摄到把坐于身旁女伴的赤脚搁于大腿上，细心使劲按揉。虽然不少网民对此私密行为看不过眼，也担忧卫生问题，但有人却从两人的行为，看出一点不寻常之处......详情见下图及下文：

巴士变流动脚底按摩场？ 女伴赤脚搁大腿 缓男细心使劲按揉 网民看出一点不寻常之处......逐张睇↓↓↓↓

楼主：会唔会核突咗啲

楼主早前（21日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「师兄喺巴士里面玩你老婆只脚会唔会核突咗啲😂 」；并在回应栏补充「成个巴士都有浸臭味」。

片中见到男子把身旁女伴的赤脚放上其大腿，拿著左按按、右扫扫，使劲地揉，当众细心地进行脚底按摩；男子期间又伸手𢯎自己的头发。

网民：细菌、真菌交流

在公共交通工具上进行私密行为，不少网民都看不过眼，怒斥「核突」、「好呕心」，甚至形容为在「公众地方行为不检」、「公众作出不雅行为」，促请「好心返屋企先炼啦，好Ｘ核突呀」。

有人从卫生角度出发，担忧地指「佢地摸完嘅嘢，大家又会摸，细菌、真菌交流🤣」。

网民：摸完只脚又拗头

有人更直言：「佢摸完老婆只脚，转头再摸啲凳😂😂，真系好Ｘ呕心」、「摸完只脚out（𢯎）个头😳🤣😳🤣😳🤣」、「玩完脚，再扶手落车」。

还有错重点的网民好奇：「有冇人理性讨论下个女人系点坐，只脚先系咁嘅摆位」，试图还原现场情况。

尽管普遍反感，但也有体恤的网民看出不寻常处，估计「会唔会系抽筋或突然好痛，帮紧佢呢？唔抵得人哋？」、「似脚痛按摩，暖男」、「可能整亲」、「捽紧跌打酒啫」，形容做法是「真爱」。

资料来源：ttt_mu9＠Threads

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