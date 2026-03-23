大埔马路「自杀式袭击」 擒青男冲出拦腰撞私家车 自转两圈倒地 大难不死全靠一幸运元素｜Juicy叮

大埔马路早前发生「自杀式袭击」事件，一名衣著企理的四眼男子，被拍摄到在安埔路一行人天桥下，擒擒青冲出行车线，拦腰撞向一辆行驶中的私家车后，因冲力太大，如溜冰般沿车身自转两圈到车尾才倒地。事后回顾，擒青男在这宗罕见的「人撞车」意外中大难不死，全靠一幸运元素。详情见下图及下文：

大埔马路「自杀式袭击」 擒青男冲出拦腰撞私家车 自转两圈倒地 大难不死全靠一幸运元素逐张睇↓↓↓↓

相撞后如溜冰般旋转

楼主本月19日在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载行车记录仪（车Cam）的影片发帖，留言指「3月19日，大埔安埔路......师兄希望帮到你」。

片中见到一名弃用近在咫尺行人天桥，选择横冲直撞乱过马路的擒青男子，在大埔安埔路突然从路边走出车水马龙的马路，顺利走过一条行车线后突然加速，如「自杀式袭击」般栏腰撞向反方向行车线一辆行驶中的私家车。

尾随私家车及时煞停

「车撞人」时有发生，这宗却是罕见的「人撞车」意外，而且结局更罕见。见到擒青男撞向私家车后，手持的疑似信件如雪片般四散，同时因冲力过大，擒青男顺势如花式溜冰选手般旋转两圈，一路沿车身转至车尾才跌坐地上，幸而尾随的深色私家车及时煞停，不然后果不堪设想。

短片尾段见到大难不死跌坐地上的擒青男略为定神后，自行站起并揈揈双手，转身行回涉事私家车的车头方向，「撞车」后似乎没有大碍。

网民：系咪叫冲出去死？

见到这惊险一幕，有网民怀疑这名穿著企理的擒青男是「碰瓷党」，有人甚至形容其行为好比「自杀式袭击」，惊讶「哗，呢啲系咪叫冲出去死？」。

有人直斥擒青男缺乏交通安全意识，批评「又要急又唔睇车，真系白痴，害死人」、「好似只牛咁走出嚟」。有细心的网民也留意到附近有行人天桥，质问「有天桥点解唔用」、「喺呢度过马路，未死过呀？」。

资料来源：Cherry Lam＠facebook车cam L（香港群组）

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