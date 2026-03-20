楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事 吓退自私精｜Juicy叮

有将军澳街坊受楼上狂倒水影响，窗外日日落大雨，在无符下拍短片在网上公审兼大呻。有过来人则分享自身经历，指好言相劝无改善后，自爆曾冒险做一事成功吓退自私精，从此「楼上倒水掉垃圾绝迹」。详情见下图及下文：

楼上狂倒水将军澳街坊无符 过来人好言相劝无改善 自爆曾冒险做一事吓退自私精逐张睇↓↓↓↓

楼主：日日好似落雨咁

楼主前天（18日）在社交平台facebook群组「将军澳主场」上载短片发帖，留言指「楼上每晚倒水落楼下，日日好似落雨咁，管理处劝佢唔听，可以点做？」。

楼主后来无奈地补充「其实已经拍咗片，就系正正楼上个单位，通知咗管理处，佢话上面唔认」。

家居问题影响深远，网民都热烈回应，谴责自私精之余也同情事主，并自爆苦况——

•「我都系，厨房位置间中就倒水咁，但看不到那层倒水，唯有每次都关窗，唔明啲人可以咁自私」；

•「我楼上都系咁啦，喂白鸽又系佢，洗窗台又系佢，就唯有当自己唔好彩」；

•「我屋企楼上都系咁呀👀，已经拍过两次片亦通知过管理处，自己走埋上去拍门添，里面明明有人就系唔开门，扮无人。。。。。。」。

•「一模一样，我住𠮶度又系咁，楼上条Ｘ街晚晚半夜洗厕纸，跟著就成桶水由厕纸窗倒落去。 投诉就话楼上楼下忍让下！未见过咁Ｘ街嘅人」；

•「讲到倒水下来。我本人身受同感的（公屋）。我以前单位不知几次倒水下来，弄到水渗入时弄到窗户附近成天湿的。之后上面古惑家伙趁下雨才倒下来了。我打去吵管理处了。如果下雨了拍不到证据了。只能投诉处理了。但近年楼上好像乖了些了」。

过来人：闹咗半个钟

有过来人更加慷慨分享成功经验，自爆「上年我顶唔顺就逐层楼问上去，确认咗倒水的住户，好言相劝。今年再次捉正，我冲上去拍门闹咗半个钟，隔离邻舍觉得我滋扰报咗管理处，管理处来到一如既往冷处理话会出通告，踩佢都傻啦！唔一次闹到位，楼上唔会惊，自次之后，楼上倒水掉垃圾绝迹」。

过来人补充「当时我成个颠婆咁，又踢又拍又闹，我老公喺度同啲睇热闹啲邻居解释，呢场大龙凤，佢仲惊过我」。

另一过来人也曾用类似办法「我自己都试过，管理处话无得搞，我自己胆粗粗做野蛮人喝上去，两三次就解决咗🤣」。

还有网民分享另一成功经验，指「我试过，拍片，揾埋管理处上去同佢嘈，话再有下次就报警，跟住管理处岀埋notice（告示）写明再岀现这情况，我会报警处理，之后就无再发生」。

网民：会唔会系水管爆裂？

有人则尝试推测「会唔会系水管爆裂？」、「好有可能是冲凉无关窗。于是流到楼下。试下过邻居望吓是那户，告诉管理处」。

更有网民豪气地提出「租佢上面以其人之道还治其人之身」、「买个楼上个单位，日日倒水，俾佢试吓你嘅感受😂」。

资料来源：FascinatingPhoenix4704＠facebook将军澳主场

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