虾细路找少10大元 的士司机6字无赖对白 辣㷫港妈网上公审 网民提一绝妙解决办法｜Juicy叮

一名无良的士司机怀疑虾细路找少钱，车资84元，小童下车时代母亲付款100元，却只找回6大元。企图贪多10元的司机，竟还向小童讲出6字无赖对白，辣㷫港妈在网上公审。原来不少网民也曾遇上使出同类手法的业界害群之马，于是有人醒目地提出一绝妙解决办法。详情见下图及下文：

虾细路找少10大元 的士司机6字无赖对白 辣㷫港妈网上公审 网民提一绝妙解决办法逐张睇↓↓↓↓

楼主一人凑两子搭的士

楼主早前在社交平台Threads以「红的」为题发帖，留言指「一个人凑住两个仔搭的士，落车俾$100俾大仔俾钱，我同细仔落车先，车钱$84」。

楼主说到戏肉，「大仔落车拎住$6，好彩另外有两个客摆紧嘢入车尾箱，架车未走。我同司机讲仲差$10，佢好爽快俾返我」。

楼主大怒：细路都呃

最后，楼主表示「之后我问大仔『你唔识$100减$84系几多咩？』，佢话『司机话差$10唔紧要㖞』。ＸＸ细路都呃，正ＸＸ」。楼主并在回应栏补充「落咗车走咗先知佢咁同个仔讲」。

网民分享同类经历

有网民提到类似经历，指：

•「我都试过，当年我抱住个女叫阿仔俾钱的士佬，叫的士司机找36元，我见阿仔佢咁耐仲未落车，原来系司机找16元俾佢，阿仔同佢讲还有20元未找，佢系咁叫阿仔落车。离晒谱！我抄底咗佢车牌我向运输处投诉，所以的士业搅到今时今日咁系佢哋自己攞嚟！」。

•「新年搭的士，表$180司机话$188，我都ok。小朋友俾$200司机，个司机仲问系咪唔使找…搏小朋友唔识咁。新年啫⋯⋯会唔会太贪心」。

•「我之前都系叫阿女俾钱司机找少咗钱，但因为当时落雨我哋都系入去之后先知😂。问我女话你唔识计数咩，佢话唔知😂」。

•「上次俾$500，佢当收我$100。之后每次搭的士尽量唔俾500蚊纸，俾都要大声话系$500蚊嚟」。

网民：摆明虾小朋友

网民统一口径声讨虾细路司机，指「成件事嘅重点唔系几钱，系呃细路！」、「你个case（案件）摆明虾小朋友。不过，领略过现实嘅『坏』人，下次唔会再俾人虾」。

不少网民认为有操守问题的害群之马，直接影响的士司机形象。另有人机警又精警地反问：

•「问返司机俾74元紧唔紧要？」；

•「点解佢又唔收少10蚊，贪心就认啦」；

•「既然$10无所谓，咁司机你就收少$10」；

•「差10蚊系唔紧要嘅话咁我俾74都得啦」；

•「差$10唔紧要㖞？！佢竟然唔系扮唔小心，而系真系明抢㖞 😅」；

•「找少$10唔紧要，咁我俾少$10都唔紧要啦，呃细路就呃细路啦」。

于是有人力挺使用电子支付，认为能绝妙地1蚊都唔俾多——「而家唔好俾cash（现金），用电子支付，1蚊都唔俾多啲」、「如果可以俾八达通、支付宝、payme，或者转数快，我唔会俾现金，费时烦找续～同埋我会数清楚先离开车厢，理得佢要等我一阵～」。

资料来源：beeleebalakaren＠Threads

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