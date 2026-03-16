中环Pizza店骂战变网络热话 男女不满店员不谙普通话 质问食客「是不是中国人」惹议｜Juicy叮

一则有关中环Pizza店骂战的帖文引爆网络，不足一日录得逾147万浏览及2.7万点赞，事缘有网民昨日（15日）在中环一间人气薄饼店，因看不过眼一对男女以普通话喝骂不懂普通话的店员，挺身而出却引发激烈口角，事件迅速发酵，演变成网络火热话题。

中环Pizza店骂战变网络热话 男女不满店员不谙普通话 质问食客「是不是中国人」惹议↓↓↓↓

根据楼主的帖文，事件发生于中环的一间人气连锁薄饼店，该店店员多为外籍人士，以英语落单，当时楼主正在店内等候，一对男女进入后，因不满店员未能以普通话沟通，便开始鼓噪，并大声质问：「你班人系咪唔识讲嘢。」

不满店员不懂普通话爆冲突

楼主表示自己「真系睇唔过眼就闹啦」，于是上前用普通话与对方理论，指出若不谙英语又不想等候，可以先行离开，双方随即爆发激烈言词冲突，楼主解释选择用普通话，是因为「同佢讲广东话佢听唔明我讲咩我又Ｘ得唔爽」，并强调「I can speak your language because I choose to, not because thats what I only know」（我说你的语言是我的选择，而不是因为我只懂说这个）。

从楼主上载的两段影片可见，涉事男子年约中年，灰白短发，戴眼镜，身穿黑色短袖恤衫并揹著一个斜孭袋，片中男子一度情绪激动，要求楼主交出手机或删除拍摄他的影片，并以普通话粗口骂楼主「Ｘ你妈的」，男子并质问楼主：「你开口叫我滚，这是你的店吗？」楼主与对方理论，两人互指对方以粗口骂人先，并均扬言会报警。

男子同行有一名长发女子，身穿红黑格仔恤衫，她手持电话反拍楼主，该女子不断表示：「这是这个店的问题，轮不到你来讲。」影片看到有店员居中调停，不断以英语表示这只是很小事，希望双方冷静。

网络发酵：「你是不是中国人」成焦点

片段中，楼主以英语向该男子说：「If you're can't fＸＸＸＸing English, get the fＸＸＸ out, OK？」男子闻言则反问：「你是中国人吗？」楼主以普通话表示自己是香港人，男子再追问：「你是香港人？你不是中国人对不对？」楼主强调：「我没有说任何事情，你不要乱说话！」并重申「这里是中国香港」，香港人即是中国人。

事件的结局颇具戏剧性，据楼主在帖文中表示，对方曾试图堵住门口阻止他离开，但他「一个华丽转身走左」，从另一边门口成功离开。

这场风波最引发网民热议的，是争执期间对方质问楼主「你是不是中国人？」这一点，大量网民留言认为此举是理亏时转移视线的典型手法，不少网民直言：「......下下一定要问『你是不是中国人』.......」「......同呢件事有咩关系？？？」部分网民更分享应对策略，建议日后遇到同样质问时，可反问对方：「我当然是啊，你是什么意思，不确定香港是中国的吗？」认为这样能有效反制。

自称店员现身留言

大部分网民力撑楼主，认为他「做得好好」、「见义勇为」，并赞赏其英文流利，其中一位自称当时在场的店员留言说：「We are sorry for your encounter with this kind of behavior of this couple , hahaha i was the staff and was ready to step in if needed to」（我们很抱歉你遇到这对夫妇这样的行为，哈哈哈，我是店员，已经准备好在需要的时候介入）。

不过，网民议论并未一面倒，有网民指出，事件的核心是个人行为而非群体问题，强调「绝不歧视国内同胞，只系讨厌恶劣嘅行为」。

此外，亦有网民质疑楼主拍摄对方并将影片公诸于世的做法，认为「你咁样影低人哋真系劲冇礼貌啰」。但随即有其他网民以「香港系冇肖像权呢回事」反驳，认为在私人地方内，只有店方有权要求删除影片。

事件的热度亦激发了网民的二次创作，将涉事男女的相片改图成「红卫兵」等模样，在网络上流传，成为这宗网络事件的另类注脚。

来源：kjzpr＠Threads



