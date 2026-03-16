东铁大只男自绑防挜拃？ 身旁女乘客受落致敬 网民说穿脚箍其实另有用途｜Juicy叮

乘搭公共交通工具，偶尔遇上「擘髀」而坐的乘客，挜挜拃拃影响旁人。东铁列车上，一名坐著的大只男子早前被发现以束带自绑双腿，身旁女乘客相当受落这种防挜拃方法，在网上发相致敬大赞一番。不过，有网民说穿了这脚箍其实可能另有用途。详情见下图及下文：

东铁大只男自绑防挜拃？ 身旁女乘客受落致敬 网民说穿脚箍其实另有用途逐张睇↓↓↓↓

楼主：用条带箍住自己对脚

楼主早前（12日）在社交平台Threads以「港铁」为题上载相片发帖，留言指「今朝搭东铁，坐隔离位身形比较魁梧嘅大陆男人用条带箍住自己对脚，应该系唔想自己对脚挜开逼住人，Respect（尊敬）!!!!!!」。相中见到穿杏色裤正在用手机的大只男合腿而坐，双腿近膝盖位置绑著一条浅蓝色束带。

网民：全人类嘅典范

对于大只男自绑的行为，回应的网民各有解读。当中有人由衷地称赞这种体恤他人的防挜拃举动，直称大只男为「Gentlemen!（绅士）」、「咁样就以防翘脚」、「男士魅力瞬间」、「全人类嘅典范👏👏👏」、「第一次见到那么有规矩的人」，甚至查问「边度买呢啲带，搭长途机试下」。

有人附和楼主「真心Respect」，并建议不如「大力推广，全球普及」、「上车派一条，而家坐紧巴士，间隔条友就系咁样😕」。

还有人讲出心底话「有时返完一日工好攰真系需要坐嘅话，都会不自觉挜开，如果唔小心掂到人即刻缩返埋劲尴尬，系试过有次瞓著咗就冇意识揩咗隔离𠮶条友油，好彩我系女人唔系真系变色狼🤣」。

网民：为自己舒服唔系为唔阻你

不过，有知底蕴的网民提到这其实是养生方法之一，大只男可能正进行「𥐟谷疗法」、「𥐟谷式绑脚健康法」、「绑腿可以减低腰痛，详情可搜『「𥐟谷疗法』」、「唔好谂得佢咁伟大，呢个叫𥐟谷疗法，帮助脊椎健康」，旨在调整身体姿势，放松身心。

有人补充「系一种保健方式」，这方法「日本有咗好耐，可以放松晒个人又唔怕影响隔离」。也有人表示「系为自己舒服唔系为唔阻你 🙄」、「系物理治疗需要，我之前试过坐得太耐就会脚痹脚痛，咁去日本要坐4个几钟，物理治疗师就俾咗条橡筋带我，叫我坐低扎住唔好俾个盆骨歪埋一边，咁落机起身就真系唔会脚痹脚痛啊」。

有网民还称「是在练内收肌肉，大腿内侧」、「其实佢只系练紧大腿外侧肌肉」、「😅我哋去gym（健身）都用过！」、「健身弹力带黎嘎喔」，有人怀疑「有没有可能在做弹力带臀桥」。

不过，有网民总结指「就算佢真系为自己先咁做都值得欣赏呀。对自己健康有好处，坐隔离嘅人又舒服自在」、「其实对大家都好，佢又唔使成程车keep（保持）住用力夹埋只大髀，其实好攰」。

资料来源：goldenkkkhk＠Threads

相关阅读：

港铁大叔「擘髀霸位」迎战网民 奇招尽出1招潇洒绝杀

挜拃巴士乘客惹公愤 化妆霸位伸脚最乞人憎 网民献计对付自私精