港铁惊现「卧铺」乘客？ 白衣男持一物车厢地上躺平 网民发现不寻常细节｜Juicy叮

港铁惊现「卧铺」乘客？一名白衣男被发现手持一物在车厢地上躺平，举动如此奇特，细心的网民如拿著放大镜般仔细观察，果然发现当中藏著不寻常细节。详情见下图及下文：

楼主：港铁卧铺？

楼主早前在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载相片发帖，留言指「港铁二等座，卧铺🛌？？」。有网民透过车厢内的路线图灯号，发现涉事车厢可能是荃湾线列车，抵死地留言「似乎系荃湾线卧铺」。

白衣男如此离奇的举动，自然惹来网民公审，直斥为「劣质乘客😖」、「无教养的动物」和「人无耻便无敌」。

网民：要人工呼吸啊

有人正路地质疑其卫生意识，惊问「唔怕污糟」、「睡地下，由头到脚也污糟」、「其实地下好污糟，有时见人坐喺地，都唔知咩心态」、「呢个人系咪痴线㗎咁样瞓喺度睇电话以为自己屋企呀」。

有好心人则估计白衣男「是不是晕呀？ 定系脚痛」、「要人工呼吸啊！」、「真系好攰」或「太攰？」；有人则笑言「有得瞓几好」、「成功躺平」、「拍紧～地铁宣传片」。

好细心的网民则留意到，白衣男持著手机，估计可能正在拍照，指「卧炒，影相低炒，最霸气角度」或「可能系惯性瞓喺度打机」。

网民：个男条颈啲佛牌多到呢

另有人更加发现，白衣男镜头对准的男子「帮个黑衫男女拍照吧」，并发现到男衣黑的不寻常细节——「个男条颈啲佛牌多到呢！！！」。

根据《港铁附例》第25条「乘客不得造成滋扰」，「任何人不得在列车上或在铁路处所任何部分作出对其他乘客造成滋扰或烦扰的行为」，违者最高可被罚款5000元。

资料来源：Soso Chan ＠facebook车cam L（香港群组）

