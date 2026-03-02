一家四口拣房协公屋陷两难 求助PO竟钓出「世一神盘」：为仔女拣呢度！｜Juicy叮

有港妈今日（2日）在社交平台发文求助，表示一家四口正在申请香港房屋协会（房协）的出租单位，但在选择第三个心仪屋邨时遇上困难，帖文一出，引来大量热心网民化身「军师」力数各区优劣，并意外钓出「世一神盘」。

一家四口拣房协公屋陷两难 求助PO竟钓出「世一神盘」：为仔女拣呢度↓↓↓↓

有港妈今日（2日）在「公屋讨论区」facebook专页发帖，她向广大网民求教：「现申请房协，一家四口有2个小朋友，可以选3个屋邨」，她只填到两个屋邨，对于「第三个不知写边度好？请大家俾啲意见。」

楼主表示，她选了红磡家维邨，将军澳茵怡花园，作为首两个屋邨。

楼主求助：第三个应拣哪？

为了让网民更清楚状况，楼主附上了一张房协「甲类屋邨出租单位每月租金简介」的单张，该单张资料显示，新的租金标准由2024年10月1日起生效，涵盖港九新界多个屋邨。

楼主已在心仪的「红磡家维邨」（每月租金$1,947至$4,337）及「将军澳茵怡花园」（每月租金$1,379至$3,495）旁边画上剔号，显然对第三个选择举棋不定。

网民：为人父母首选...

帖文引发激烈讨论，仅约3小时已吸引近2百个留言，大部分留言都并非只看租金或地区便利，而是将焦点集中在楼主两个处于「幼小阶段」的小朋友，网民普遍认为，选择屋邨等同为他们的将来铺路，校网自然成为最重要的考虑因素。

有网民分析「赢在起跑线」的现实考量：「有d区域到升中时，只要学生达band 1水评，大抽奖肯定抽到band 1中学，因为个区够band 1位。有d地区就唔够位，变相band1生都有可能抽band2学校。」

当楼主坦言「都唔太清楚边区升中好？」时，网民们的建议更是排山倒海而来，当中以沙田、港岛及荃湾区的讨论最为热烈。

三大热门区优劣大比拼 「世一」之选乙明邨

在众多建议中，沙田乙明邨可谓「民意之冠」，不少网民力赞「乙明世一」、「首选乙明」，网民认为该邨「旺中带静」，不但邻近港铁站，交通四通八达，而且「邨内有街市」、「有泳池」，周边配套完善。

对于有小朋友的家庭来说，更是「环境好，近地铁站，出入都方便。假期周末同小朋友踩下单车，唔错㗎。」

传统名校区：港岛

不少家长著眼于传统名校林立的港岛区，有网民直接建议「All in 港岛区」，认为「港岛校网最好」，当中，邻近地铁站的「坚尼地城观龙楼」因位处中西区11校网，被誉为「无敌学网」而备受推荐。

另外，湾仔区的「励德邨」亦因校网优势被提及，不过有网民提醒「交通不方便」，需要转乘小巴。

又爱又恨：荃湾祈德尊新邨

荃湾祈德尊新邨是另一个热门选项，网民赞其「交通方便，楼下好多商场，西铁站隔离」。

不过，部分网民认为其设计却是一大考量，有熟悉该邨的网民指出：「好似每三层才有电梯到达」、「d单位好多都要行楼梯」，对于有小孩或需要搬运重物的家庭来说，可能构成不便。

现实考量：轮候时间与单位设计

除了校网，部分实际的网民亦提醒楼主需考虑「轮候时间」，指出楼主心仪的茵怡花园「得一座系房协，咁多年都无人搬走」，另一位网民更称曾向职员查询，对方表示「好似见无人走」，可谓一盘冷水照头淋。

相比之下，「乐民新村、乙明邨、观龙楼、祖尧邨呢d」则被认为是较快上楼的选择。

综合网民意见，普遍认为拣公屋是影响未来十年八载的长远决策，在租金相差不算极大的情况下，为了子女的教育前景，优先考虑校网是「常识」，当然，最终决定还需平衡家庭的实际需要，如家庭成员的工作地点、生活习惯等。

来源：「公屋讨论区」facebook专页



