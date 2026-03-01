港铁「运货党」奇招出击 论论尽尽推庞大家电等升降机 网民轰做法危险害人害己｜Juicy叮

港铁再现「运货党」，今次更是奇招出击。一名戴手套的男子论论尽尽地以一工具，推著庞大家电在站内等升降机。网民看不过眼，狂轰做法危险，害人害己。详情见下图及下文：

港铁「运货党」奇招出击 论论尽尽推庞大家电等升降机 网民轰做法危险害人害己逐张睇↓↓↓↓

楼主：家电搬运首选

楼主早前（日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载相片发帖，留言指「家电搬运首选港铁物流🚚」。相中见到，一部怀疑大型家电在排队等候升降机时，被歪歪斜斜置于塑料板车上，而身旁刚好疑似有一名小朋友在排队。

网民不满手套男的做法，直斥「呢啲人面皮厚Ｘ过月台幕门…🤦🏻」，而且「板车都未摄得好㖞师傅😂」、「放又放得衰，佢咁放好易反，整到人，赔死。放板车中心」、「佩服佢有用板车入站嘅勇气，难推到死」、「见到佢咁架湿Ｘ板车仔就惊」。

有人想到后续，称「一阵间掷到啲小朋友都唔好嘅」、「物件撞到人点计」「整到自己有排医、整到人哋有排赔」。有网民则感同身受地指「推上推落都好辛苦」、「自己推上推落，跌烂，抵死」。

网民倡送货或租车搬运

于是有人正路地建议安排送货，或租车搬运，称「其实送货都系加200」、「其实Call Van仔都唔系好贵啫」、「真心Call Van算」、「唔识叫车癈到一个点」、「租部Van仔要几多钱…..」、「我做唔出啰，难以理解！ Call Van仔又唔系乜咁天价！」。

有细心的网民留意到「件嘢无咗外盒，同埋送货佬会用呢啲胶板板车？」，估计「系咪喺人哋货车个斗到偷㗎，冇理由买得起洗碗碟机要搞成咁嘅」。另有网民估计这部是洗衣机，但指「通常都送货还要收走旧𠮶部㖞！」

港铁附例

根据《港铁附例》，「运载行李」的「一般条件」——市区线行李体积的限制：除非得到港铁公司书面特准，每名乘搭市区线列车的乘客只可携带一件长阔高相加的尺寸总和不超过170厘米、而任何一边的长度均不超过130厘米的行李↓↓↓↓

惟持有由港铁发出的有效「港铁携带较大型乐器许可证」或「港铁携带较大型乐器及体育用品许可证」的乘客，则可在受制于该许可证的条款及条件下携带一件长阔高相加的尺寸总和不超过235厘米、而任何一边的长度均不超过145厘米的乐器或体育用品。

