一齐睇搅珠扮「一粒字都冇中」 男友隐瞒中六合彩三奖 女友识破觉心寒因一事伤上加伤｜Juicy叮

六合彩马年2亿新春金多宝引起全城哄动，虽然尘埃落定有5名幸运儿捧走逾4200万元过肥年，但余音袅袅，甚至因为搅珠结果而影响到一对拍拖4年情侣之间的感情。

一名女子在网上大呻，新春金多宝开奖当晚与男朋友一同看搅珠直播，当时对方失望地扬言「一粒字都冇中」，但及后在无意中却发现男友隐瞒中了6万多元三奖，在心寒之余更因为一事而伤上加伤。详情见下图及下文：

楼主：系咪惊我会分佢钱？

楼主早前投稿至社交平台Threads的「she.c0m」专页讲出「女朋友心声」，大呻「男朋友六合彩中6万蚊但瞒住我，系咪惊我会分佢钱😅？」。

讲述详情时楼主忆述——「早几日金多宝，我同男朋友一齐睇搅珠，当时佢仲一脸失望话：『唉，一粒字都冇中！』。点知今日我无意中听到佢同屋企人讲电话，原来佢当晚中咗三奖，有成6万几蚊！」。

楼主续指「我不断喺度谂，其实中几万蚊点解唔可以同我讲？系咪惊我会叫佢分钱俾我？我哋已经一齐咗4年，我以为大家不分彼此，点知佢第一时间系选择呃我，转头就同屋企人报喜。呢件事令我好心寒，好似喺佢心目中，我始终系个会『谋』佢钱嘅外人😔」。

楼主：第时点样行落去？

楼主感叹「如果连6万蚊都要瞒到实，第时点样一齐行落去？系咪我谂多咗？定系呢段感情根本经唔起考验？」。

根据马会资料，这期马年新春金多宝共有641.5注中三奖，每注奖金63650元。由「一粒字都冇中」变中5个字获三奖，一笔意外之财，却意外地影响拍拖4年的感情。除了被隐瞒中奖的「不忠」外，楼主还就男友选择向家人报喜而非自己感到酸溜溜。

网民：呢种人格系最恐怖

这段「心声」引起网民关注，但反应两极。绝大部分网民均不满男方的欺瞒行为，有人直言「加上佢仲要喺你面前扮到好失望话一粒字都冇中呢一种人格先系最恐怖。讲大话可以面不改容呢种人先最恐怖」，并建议「咁少嘅钱都可以睇到佢嘅人品。证明佢唔敢同你敞开心扉，佢唔系当你自己人」。

不少网民更直接劝喻楼主「其实无论你大使或佢孤寒。拍咗咁多年都唔共享消息，其实可以考虑长痛不如短痛。结咗仲麻烦」、「分手，依啲人过唔到人世」、「如果件事系真嘅，就走。呢啲系咪就系可以共患难不能共富贵嘅人」、「即时同佢分啦🤣」，认为这段感情已「经唔起考验」。

网民：我会质疑佢有几爱你

有人分析则指「唔系6万蚊嘅问题，系处理做法嘅问题」、「数目事少， 行为呃唔到人，自己睇路」、「我会质疑佢有几爱你，如果佢系真心钟意你，开心同唔开心都会同你分享」，并提醒「唔讲当唔知，唔好问，但做定心理准备」。

不过，有部分网民却客观地从另一角度分析，估计「可能个男朋友知个女平时性格系点，所以唔讲，因为讲咗，个女可能会要求好多嘢，佢费事烦」、「摆到明系惊你分佢钱」、「咁忍得口🤣，中咗通常都好开心会讲出嚟，似系怕你分佢」。

网民建议「换位思考」

另有网民公道地提出「换位思考」，表示「有时候我觉得，如果掉返转你又会不会话佢知你中咗6万？讲真如果系我，我都唔会同男朋友讲，我反而会同自己啲闺蜜讲」。

更有网民从好的方向去想，建议楼主多等几天，猜测「睇下佢会不会系想俾惊喜你」、「可能佢想买嘢俾个惊喜你呢？」；又或是「有冇机会系佢屋企人中唔系佢啊？」。

资料来源：she.c0m＠Threads

