孝子饮茶争埋单惨成「孤勇者」！埋单$1300加二当$1302？网民：呢餐系智商税｜Juicy叮

新年流流，不少人会与拜年亲戚饮茶，有网民昨日（24日）分享自己与亲戚饮茶时，听从父亲吩咐「扮大方」争埋单，岂料同台亲戚竟「零反抗」，令他意外「成功」夺得埋单权，最终要「即场拆利是」才能结账，过程峰回路转，引来全城网民大食花生。

孝子饮茶争埋单惨成「孤勇者」！埋单$1300加二当$1302？网民：呢餐系智商税↓↓↓↓

有网民昨日（24日）在网上发文表示，与十二位亲戚饮茶，父亲为了面子，竟叫他「扮大方争埋单」，更承诺「事败后比(畀)$100奖金给我」。

楼主原以为只是一场戏，没想到剧本完全失控，他在帖文中表示：「结果同桌的表哥争都不争就自动弃权，话下次佢请返......局Ｘ住我请。」

孝子争埋单「惨胜」 被屈千三蚊

眼见表哥「光速躺平」，楼主被迫硬著头皮埋单，盛惠1300元，但身上现金不足，最终上演了新年最尴尬一幕：「搞到我要即场拆利是，先够钱比（畀）」。

事后他向父亲讨回饭钱，却只换来一句「大个仔要试下请亲戚饮茶既滋味」，令他不禁怀疑自己堕入父亲与亲戚联手的「家庭骗局」，楼主直言：「愈谂愈唔对路，怀疑老豆夹我亲戚屈我餐茶。」

全城热议：「加二」等于加$2？

事件迅即成为热话，但不少网民却并非寄予同情，而是将焦点集中在帖文中的一个「惊天盲点」，原来楼主在文中写道，账单是「1300$(计埋加二即系1302$)」，这个「加二」的神级计法瞬间引爆笑点，网民纷纷留言嘲讽。

有网民笑称：「茶楼加二即系1302」，有人更抵死地说：「我都第一次听加2蚊，我比（畀）够20蚊唔洗找。」不少人指出楼主有数学问题，有网民解释：「酒楼冇屈多你，加二系加260蚊，你1300以为1302系加二，其实系1560」，直指他可能连总数都计错。有网民更狠批：「我真心想知你个1300加二系1302，系咪真心觉得？如果系，你呢餐智商税可能只系交咗一成。」

网民反应两极：楼主太傻？

对于楼主的「争埋单」遭遇，网民则意见不一，部分网民批评亲戚们的行为，认为「十几人喝茶，要个后生拆利是埋单...呢种亲戚认清楚D，冇下次」。有网民亦认为「争埋单」的文化早已过时，直言：「依家哩个年代，边会仲有争埋单架？人哋见你抢住埋单，人哋就紧系坐定定喇。」

有过来人分享更惨痛的经历，指自己第一次出粮请客，亲戚竟「十世冇食过嘢咁叫嘢食，唔贵唔叫」，还说「有人请紧系食尽佢」，最终令他大失预算。

不过，有网民则认为楼主「充阔佬最on9」，指出「一次学会精算，如果要拆利是，班友仲要唔夹就好pk」，有人甚至引经据典，引用一篇几十年前的文章：「为了面子关系，不好意思不『抢』，为了荷包关系，却又不敢坚持要『抢』...最糟糕的是遇著了同道的人，你一抢他就放松」，感叹人性几十年不变。

惊天逆转：楼主被揭「翻炒」十年前高登文

在一片热议声中，有网民提出惊人发现，指出这篇帖文为「翻炒」近十年前连登讨论区的一篇帖文：「Google查一查，个po第一次出现喺高登都成十年前」，这一发现令事件的风向大逆转，网民纷纷恨批楼主「copy and paste十Ｘ年前既高登文...扮低能嚟吸流量」，事件最终被揭发为一场博取关注的网络闹剧收结，翻查资料，楼主的帖文与2017年1月连登讨论一篇题为「同亲戚饮茶，老豆叫我争埋单，结果我唔小心赢左」的帖文，内容一模一样。

来源：Threads



