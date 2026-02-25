爆格潮专吼移英港人？英警「叹慢板」1小时后到场 事主：英国唔再系想像中咁安全｜Juicy叮

爆格潮专吼移英港人？昨日（24日）再有有移英港人，在社交平台分享在英国惨遭爆窃的惨痛经历，事主旅行后归家，发现睡房被洗劫一空，报警后英国警方在约一小时后才到场，而鉴证人员要翌日才来扫指纹。早前，已有多名移英港人在网上称在当地被爆格引起关注。

事主坦言：「最心痛嘅唔系俾人偷，而系个屋企已经唔再安全」更呼吁其他移英港人小心门户：「拜托大家：英国真系唔再系你想像中咁安全。」

爆格潮专吼移英港人？英警「叹慢板」1小时后到场 事主：英国唔再系想像中咁安全↓↓↓↓

涉事移英港人为一间英国装修公司的社交平台小编，他昨日（25日）将这次惨痛经历，透过公司社交平台发帖公诸于世，提醒在英港人注意家居保安，帖文随即引起热议。

楼主在帖文中表示：「小编啱啱经历咗人生第一次爆格（burglary）。」他指，当日「旅行返到屋企，见到后门玻璃碎满地，楼下又无明显被翻过，以为系风吹」。

从他分享的相片可见，通往花园的玻璃门被敲出一个大洞，玻璃碎片散落一地，可谓怵目惊心。起初他还心存侥幸，但当他走上睡房，才发现大事不妙。

「后门玻璃碎满地...我屋企俾人爆格！」

「直到上到睡房，见到所有柜桶翻箱倒笼被搜掠，我先发现：我屋企俾人爆格！！」相片中，睡房衣柜大开，衣物、杂物被扯出散满地上，行李箱被打开，一片狼藉，可见贼人搜掠时是何等猖狂。

楼主忆述，当时「手震到打唔到电话」，但仍要立即报警，从晚上6:45分报案，警察在约一小时后才到场，翌日再有鉴证科人员上门扫指纹。

CCTV形同虚设 贼人目标明确直捣睡房

不少人以为安装闭路电视（CCTV）便可高枕无忧，但楼主无奈表示：「我屋企有 Ring 门钟 + CCTV，但贼人戴手套＋口罩，有片都无用。」他观察到，贼人目标非常明确，只集中搜掠「睡房、书房、主人房厕所高柜」，反而「厨房、客厕、杂物房完全无动过」，手法纯熟，似乎深知「英国贼知自己时间有限，会直入最值钱位置！」

这次惨痛经历，楼主直言：「最心痛嘅唔系俾人偷，而系个屋企已经唔再安全。」

网民热议：爆格在英国已是「普遍现象」？

帖文引发热烈回响，不少移英港人留言分享类似经历，令人心惊：「我都比（畀）人爆完，唔系去旅行，亦唔系深夜爆只系佢趁无人就即动手，由入花园到做完大门走才15分钟......」

有移英网民更表示，即使家中有人也照样被爆，「我旧年屋企都俾人爆，仲要系我哋喺屋企嘅时候爆入嚟，真系吓到命都冇！」

有网民甚至指出，爆窃在英国似乎已非罕见，并且语带讥讽地说：「人无事就算好彩。真心如果无试过被爆，偷、抢都唔叫住过英国」。

贼人如何踩线？移英港人易成目标？

为何会成为目标？网民们议论纷纷，有人认为贼人懂得「踩线」，「其实好简单：1.花园睇杂草...2.隔日夹两张传单/信... 几日都完全无郁过已经郁得手9成...」楼主亦回应表示，怀疑贼人「拣好目标先落手」，因隔离屋比他更早去旅行，却因常有人出入及夜晚开灯而避过一劫。

有网民又指，亚裔面孔或成被狙击原因，「所以我成日话做Asian喺讲英文嘅国家要低调，扮穷」，怀疑是否因「揸靓车？用靓袋，带首饰？」而惹来贼人垂涎。

保安升级刻不容缓

惨剧发生后，楼主再发帖总结了多项保安建议，包括安装智能灯胆及窗帘、叫邻居帮忙、车位要泊车等，制造「家中有人的假象」，而英国警方到场后亦建议：「垃圾桶唔好放近围栏，贼会用嚟踩高跳入。」

不少网民认为单靠CCTV已不足够，「今时今日边仲有贼会唔带口罩唔带手套爆格」，建议楼主安装「可以连到警署果D」或「ADT呢类直接报警既」保安系统。

最后，楼主以沉重心情告诫所有在英同路人：「拜托大家：英国真系唔再系你想像中咁安全，唔好觉得『我个区出左名治安好』『我屋企好静应该无事』，贼人就系钟意静区、钟意无人理嘅屋，钟意你以为「唔会轮到我」！！！」

来源：uk.easyhome＠Threads、英国装修话咁易＠facebook



