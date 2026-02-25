空姐大角咀买Bra送「免费按胸」中伏 惊见胸部私密照险外泄 最终咁收科｜Juicy叮

一名任职空姐的网民昨日（24日）在网上发文指，在大角咀一间店舖「买Bra」，获送赠免费按胸疗程，结果中伏，其胸部私密照更险外泄，控诉帖文引起大量网民共鸣，纷纷表示曾在该店有过中伏遭遇。

空姐大角咀买Bra送「免费按胸」中伏 惊见胸部私密照险外泄 最终咁收科↓↓↓↓

女事主昨日（24日）在社交平台发相发帖表示，早前在大角咀一间内衣店购物后，获赠一次免费按胸疗程，于是到其关联店试做，疗程开始前，店员表示要为她拍下胸部对比图，楼主不虞有诈便答应了。

没想到疗程结束后才是噩梦的开始，当楼主表示不打算购买任何疗程套餐时，负责接待事主的职员态度竟180度大转变，这时，楼主放心不下，想起之前被该职员拍下了胸部私密照，追问对方是否已删除其胸部照片，对方竟轻佻回应：「哈，一早del哂啦，我留嚟做咩？」

职员拍下私密照 唔join plan即黑面

楼主坚持要亲眼确认，但职员拒绝，更不让她查看iPad，楼主忆述：「我冇亲眼见你del，同埋唔比部ipad我睇，而Ｘ（接待职员）当时都用佢私人手机影咗本人照片。」她更瞥见公司的iPad内存有其他客人的胸部照片，令她极度不安，决定报警求助。

最后，女警到场确保iPad垃圾筒及iCloud内的相片都已彻底删除，楼主慨叹，该员工的做事手法和态度极有问题，「因为一开始佢唔肯系我面前del相」，楼主更表示，连店内其他员工也向警员指证该职员态度恶劣，「警员建议我报消委会。」

大量苦主现身 有人被狂销2万5千蚊plan

楼主的帖文一出竟引出不少网民留言，申诉在同一间店舖中过伏，矛头直指该店的销售手法，有网民狠批该店「hard sell到以为美容院个职员因为我唔肯买多件，黑晒面唔肯帮我埋单，我心谂wtf」，有网民更爆粗道：「佢真系我第一间Ｘ嘅店。」

有网民再分享在该店被多名职员围攻的经历：「2个sales夹我1个叫我开最贵嘅plan」、「真系好憎人sell！！！！！！搞到我寿司郎no.过哂！！！」另有网民声称，曾在该店遭狂销近两万五千元的套餐，该网民直斥离谱：「我心谂买咩bra要买到接近2万5呢？」

除了销售手法，有网民亦质疑其产品质素：「想讲啲bra拼多多有间有卖，有次买咗个返嚟对比，系一样。」对于帖文引出大量苦主回应，楼主亦惊讶道：「我都系无意分享出黎，估唔到咁多受害人。」

网民：一开始就唔应该俾佢影相

对于店家用公司甚至私人电话拍摄客人私密部位，网民均表示极度震惊和反感，认为是严重侵犯私隐：「这些如此敏感的东西，怎可以用私人手机做公司工作？」担心相片会被用作不法用途。

不少人提醒：「一开始就唔应该俾佢影相，如果要对比就用你自己电话影」，有网民更惊爆：「我有试过俾人影咗之后呢，佢哋系直接upload咗上云端同埋其他Drive𠮶度嘅」，提醒大家要小心为上。

中伏女事主另有其人？楼主被指控「偷Po偷图」

正当网民一面倒支持楼主之际，有网民今日（25日）在留言区上载另一位女网民于本月（2月）3日发布的帖文截图，该帖文内容及相片，与楼主发布的几乎一模一样，暗示中伏的女事主另有其人。

该网民直接向楼主开火，怒斥道：「Icon偷人相不特止，连个post都系偷人既，你都几Ｘ黐线。」暂仍未见楼主回复，令事件亦变得扑朔迷离。

按胸是智商税？按摩师现身说法

此外，事件亦引发网民热议「按胸」的实际效用，不少人直言：「按胸已经系智商税」、「咁容易按得大个胸就唔使有隆胸手术啦」。

对此，一名自称是按摩师的网民提供了专业见解，她强调：「按摩系唔会帮到你改善到胸形的」，并重复了三次以作强调。她比喻：「大概你哋幻想就系去set头 ，短时间内个发型唔同咗，唔代表你个发质会唔同。」她解释，按摩最多是改善循环、通淋巴，令胸部看起来暂时紧实和集中，但并不能永久改变罩杯大小。

来源：Threads