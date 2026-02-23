PayMe收错利是秒退款险出事 港女「路不拾遗」 网民：1举动或惹祸上身｜Juicy叮

有港女在新年流流，突然收到一笔经PayMe过错的$200元利是钱，她毫不犹豫地立即退回给对方，更笑言「觉得自己几抵赞」，这「路不拾遗」事件却引起网民热议，不少人直指女事主动或惹祸上身，纷纷提醒警惕小心。

PayMe收错利是秒退款险出事 港女「路不拾遗」 网民：一举动或惹祸上身↓↓↓↓

有港女在年初三（19日）时，突然发现PayMe多了一笔$200的款项，同时收到对方「请求付款」的讯息。

PayMe突收$200利是

她在帖文中表示：「一开payme，见到佢问我请求返$200，谂咗几秒我就即刻过返俾佢。」

对于自己没有丝毫贪念，楼主坦言「𠮶下突然几敬佩自己无贪佢同路不拾遗呢种精神」，并认为在新年期间不想有任何麻烦事，当是「积下福」，更笑言「虽然有一刻系会有种空欢喜一场嘅感觉」。

女事主秒退：敬佩自己无贪

从她分享的PayMe截图可见，交易记录显示在2月19日，她先收到一笔「+200.00」的款项，未几便有一笔「-200.00」的退款记录，证明她确实在对方请求后，迅速将款项归还。

最后，她亦不忘奉劝大家：「过数真系要小心啲! 未必个个会退返俾你㗎」，并祝愿自己「马年会行大运」。

网民提醒：小心好心做坏事

虽然楼主的善举获得不少网民称赞，但更多留言是提醒她要小心，指这种「过错数」的情况可能是新型骗案的手法，有网民分享自身经历，警告楼主：「之前都试过有人话过错咗俾我...之后银行同警察都有揾我，话𠮶笔钱系非法途径得到，有洗黑钱嫌疑。」

不少网民建议，最稳妥的做法并非直接退款，而是应透过银行处理，有经验的网民指出：「对方应该要揾HSBC出request俾你，你再同银行confirm个退款request冇问题，你先按指示退返俾对方」，认为即使麻烦，也应让对方按正常程序取回款项，以保障自己。

面对大量网民热心提醒，楼主才惊觉自己「当下冇谂」这么多，不知道当中潜在风险，她回应指：「𠮶阵冇谂咁多啊，谂住新年，人哋过错利是钱好惨咋」，并感谢大家，承诺「下次会叫对方跟返银行程序拎」。

PayMe：过错款可与官方联络协助取回

此外，亦有网民从传统习俗角度分析，指收回已派出的利是钱是「大忌」，象征「把送出去的福气拿回来」，楼主对此亦表示「长知识了」。

PayMe官方网页显示，一旦交易完成，将无法被取消。如果付了款给错误的收款人，须与PayMe联络，官方会尝试联络收款人，协助取回交易款项。

来源：angel_kwiyomi＠Threads



