公屋门外挂「小邪」底裤 年尾流流摆风水阵？ 街坊发现挂法暗藏另一玄机｜Juicy叮

更新时间：15:41 2026-02-12 HKT
发布时间：15:41 2026-02-12 HKT

一公屋单位门外近日长期挂著一条神秘的粉红色底裤，邻居怀疑会否是在摆风水阵？有网民则估计，如此挂法可能暗藏另一玄机。详情见下图及下文：

公屋门外挂「小邪」底裤 年尾流流摆风水阵？ 街坊发现挂法暗藏另一玄机逐张睇↓↓↓↓

楼主：仲要黄黄地系咪风水嘢

楼主昨日（11日）在社交平台Threads以「公屋」为题上载相片发帖，留言指「几日经过都见到，仲要黄黄地系咪风水嘢，定留返出街著」。相中的粉红色内裤挂在衣架上，左右两端被木衣夹夹著。

不少眼甘甘的网民附和楼主，倾向认同这与风水有关，指「呢样劲过八卦镜㗎😂😂😂」、「似风水阵」、「似风水嘢😂邪住对面」，是「辟邪嘢🙄」之用；还有人提到「粉红小邪，红先大邪」。

网民提出耐人寻味一问

不过，有网民却质疑如此挂法有斟酌之处，因「自己挂喺闸，出入都顶住唔方便㖞😂」，加上这条「小邪」底裤挂得一副晾晒模样，于是如侦探上身般推断「会唔会系佢跌咗落楼下个层，下一层个人拎番上嚟挂系佢门口咋？而佢几日都冇返过屋企」。

公屋楼层多，户数也多，有心细的网民却突破盲点，提出耐人寻味一问：「点解楼下会知道系佢」。

有网民则正经地指出这可能引起保安问题，提醒这或带来不必要的麻烦，如「引人偷～」、「系咪有其他特别服务既暗号嚟？😂」，建议「请管理员帮手啦」。

资料来源：hiremyself＠Threads

