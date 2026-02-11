的士司机凭「窃听内容」出MC题寻iPad失主 网民：以后唔敢喺的士讲嘢 后续曝光...｜Juicy叮

有的士司机在车上执到一部iPad，为确保物归原主，竟然凭惊人记忆力，将乘客在车上的对话内容，化成九条选择题，在社交平台张贴「寻人启事」，要求失主答啱问题先可以认领，帖文迅即成为热话，网民纷纷大赞司机「大癫」、「好有谂头」，笑称简直是「香港中学文凭试聆听能力测试」。

的士司机凭「窃听内容」出MC题寻iPad失主 网民：以后唔敢喺的士讲嘢 后续曝光...↓↓↓↓

有的士司机在社交平台发文，他在帖文中上载了一张手持一部深绿色保护套iPad的相片，并写道「执到ipad一部」，然后附上九条极刁钻的选择题，内容完全围绕失主一行人在车上的对话，巨细无遗，尽显这位的士司机心思细密兼记忆力超群。

「DSE聆听卷」级数！超狂九宫格考起失主

题目由基本资料入手，例如「乘客组合」、「铜锣湾边度上车」、「行咩路线去目的地」及「边度落车」，难度逐渐升级，进入超深入的对话细节，包括「教琴朋友叫咩名」、「提及音乐术语」、「女乘客提及一个队伍」以及「男乘客提及小时候喜欢的乐器」（详细问题及正确答案，见上列图辑）。

当中最令网民喷饭的，是选项极具创意，例如音乐术语一题，选项竟有「绝对音感」、「莫札特效应」等，司机笑称是「Google提供」。另外，问及女乘客提及的队伍时，选项出现「国家队」、「关爱队」等，司机幽默回应网民：「关爱队就系做呢啲嘅」，如此「客制化」的问题，令网民佩服得五体投地，直言「就算唔系失主，答啱晒都抵送部ipad俾佢」、「唔做考评局真系浪费咗」。

网民化身考生疯狂竞猜 失主终现身...

帖文引发热烈回响，大量网民「挑机」竞猜答案，整个留言区变成大型问答游戏现场，不少人笑言：「以后坐的士唔敢讲野」、「司机平时食几多花生」，司机则风趣回应：「专心渣车，都会听到声。」有网民更形容司机是「被的士担误咗嘅音乐人」甚至是「正职做特务」。

在网络力量的推动下，帖文成功触及失主，不久后，楼主更新帖文，表示「已联络到真失主，谢谢各位，CLS。」失主本人其后更亲自现身留言，感激司机及一众网民，他写道：「能够返揾部iPad令我有失而复得既开心，但真系不得不赞扬呢位的士司机，当时我同我朋友都有一段时间，所以系的士上面系咁分享同讨论，真系冇谂过咁样反而成为咗司机揾返失主既方法，而且仲记得到谈话内容既细节等等，小弟衷心感谢同佩服。」失主又感叹「网络既力量真系好大」，希望大家继续多点爱与关心。

