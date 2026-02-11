维园年宵档主「隔空传话」引求助潮？真相曝光网民激赞：远亲不如近邻！｜Juicy叮

全港最大的维园年宵市场今日（11日）开锣，各档主连日来密锣紧鼓地为档口进行布置，其中有档主在网上发文，隔空向邻居学生档「传话」，意外引发求助潮，被网民大赞是「维园最美人情味」。

维园年宵档主「隔空传话」引求助潮？真相曝光网民激赞：远亲不如近邻↓↓↓↓

一位维园年宵档的档主近日在社交平台发文，向隔壁的1XX号档口送上祝福与实用的物资，楼主在帖文中「隔空传话」表示：「维园年宵1XX你好，我们是1XX」，原来楼主发现隔邻档口是「学生档」，他希望送上实用的档口物资，「我们的尼龙布有多，剪了一块给你们收档的时候用」。

他更在帖文中体贴地提醒「铁线留了在竹棚」，并为他们打气：「祝货如轮转」，楼主更温馨地加上了「#有时你帮吓我」、「#有时我帮吓你」的标签，完美演绎了守望相助的香港精神。

楼主随文附上了一张相片，相中可见，在「1XX」档口前方，除了几个绿色沙包外，还整齐地放著一叠蓝白间条尼龙布，这正是楼主送给邻居的「温暖牌」礼物。

楼主解释送赠举动：大家有所不知...

楼主其后再发文，解释了背后的小故事，原来1XX号档是由一班学生经营，他写道：「大家有所不知，因为1XX系学生档，今朝见到见到佢哋啊Sir，倾咗几句但系无问系边间学校。」他更搞笑地补充：「但我哋有问点解唔系miss嚟。」

楼主这个充满爱的举动，引来大量网民留言大赞楼主慷慨：「守望相助！祝你哋生意兴隆财源广进」，有网民更被楼主的善心打动，称「多谢你地对班学生既慷慨，下星期去维园支持下先~」，楼主随即风趣回应：「你就系1XX班学生嘅miss？我等你。」

网民互动尽显温情幽默

帖文更意外地吸引其他维园档主们的「求助潮」，有档主搞笑地「求助」：「我哋都想要尼龙布，你哋会唔会有多都可以比（畀）我？」楼主则礼貌地婉拒，并提醒对方：「哩（呢）两日都几大风，记得要预备多几个沙包呀！祝你好生意！」另有档主前来报到，与楼主互相打气，两位首次经营的档主更谦虚地表示要互相「请教」，场面温馨。

有网民开玩笑地代1XX号档主回应：「我哋真系好缺尼龙布，但我哋仲缺乏货品，缺乏客人，仲好缺乏钱呀！」楼主亦大方邀请对方「嚟一齐9up～增添过年气氛」。

来源：greatpubhorn＠Threads

相关新闻：年宵2026｜启德年宵今开幕！各区花市2.11开锣 一文睇清开放日期、时间、摊位详情（附交通方法）