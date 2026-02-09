「迷晕白撞党」卷土重来？ 天后站外陌生人扮熟打招呼 港男拒相认后大叔露怪异表情｜Juicy叮

一名港男前日（7日）在港铁天后站外，被年约60岁的陌生大叔扮熟打招呼，表明唔识拒绝相认后，对方即变脸露出怪异表情。有网民担心「迷晕白撞党」有卷土重来之势，并爆出在全港各区大量相类似的经历。详情见下图及下文：

「迷晕白撞党」卷土重来？ 天后站外陌生人扮熟打招呼 港男拒相认后大叔露怪异表情逐张睇↓↓↓↓

楼主：突然像熟朋友打招呼

楼主前天在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「刚才有一个完全陌生的60岁男子，喺天后地铁站隔离突然向我打招呼，像是熟朋友打招呼，我听唔清楚佢叫我乜嘢 😆」。

楼主续指「最初我以为佢叫第二个，我望吓我后面，佢的确系叫我，跟住我同佢讲话我唔识你㖞唔好意思，跟住佢个表情先系关键，佢望住我系有一些恼怒😠的样子，有无人话俾我听呢个系咪诈骗？」。

网民料九成系骗子

回应的网民几乎一面倒认为这是一场骗案，有人直言「九成系提子（提防骗子）」。提醒「哗！小心啲呀，骗财」、「诈骗新手段、扮识」、「小心系以前𠮶啲迷晕」、「最近听到几单白撞，有卷土重来之势」。

有人则查问「这个貌似60岁的男人有没有问你攞钱买水饮 ？这半年内已有几个人在天后地铁站外和中环IFC天桥上行来行去四围问人要钱买水」。

网民曾遇上「变脸」骗子

另一名网民也曾遇上「变脸」骗子，称「应该系。我以前遇过婆婆级骗子问我攞$20买粥食，我拒绝，佢即刻变脸，由可怜老婆婆样变到面目狰狞样想吓我🥺➡️👺」。

在回应栏，不少人热心分享自己或朋友遭遇的陌生人扮熟类似经历，以印证楼主遇上诈骗的可能性：

•「（炮台山）堡垒街有班后生仔女用类似方法呃人，无端端扮熟」、

•「呢几日葵芳都有，仲撩我吹水，问题系我已经3字头，班人睇样就知20+」、

•「我试过，扮熟问你借钱（但我完全没印象认识）又话火烧咗屋企，又话好耐无食饭，我话陪你去餐厅食又话约咗人，当然我1蚊都无借，后来总觉得是骗子」、

•「我喺旺角有过类似经历，不过系3个后生仔女（目测00后）。其中一个女仔无啦啦同我搭嗲（唔系街访），我完全无印象佢系边个。不过我当时戴住耳机无听到佢讲咩，但都几肯定佢系同我讲紧嘢（四目交投）。我觉得成件事好骑呢所以即刻拎转面走咗。」、

•「依几年起香港试过好几次，一个或者一班人，我完全无印象嘅人喺条街，无啦啦同我打招呼话识我，啲语气好似同我好熟咁。我当下呆咗，同佢或佢哋讲你认错人，但问题唔系一次半次，系间唔中都遇到咁情况，我觉得似系依几年新诈骗手法，厉害在𠮶啲人全部都讲流利广东话」、

•「以前在油麻地，见一包紥手踭的中年男子，望住我友人叫：事头婆，乜你唔记得我呀？我是亚忠！我今天跌伤赶去看跌打忘记带钱包，你可否借我200元？我友愕然低声对我说：我好像没有印象！ 我扯著她走，不理会他！当时也不知道是骗子否！过了数周，我一人在那里再遇到他，又是包紥手踭，走来想重施故技，但走近．好像记起我，低低头走到了！」。

醒目网民教应对妙法

面对陌生人的白撞搭讪，醒目的网民提供不少实用应对建议，包括「唔使理佢掂行掂过」、「唔识扮识，一律为诈骗」、「最好唔好啋佢，无反应最好！」、「唔理咩人叫我都好，唔识嘅一律尽量零眼神接触，直行直过。应佢机都多余」。

网民不排除系认错人

不过，亦有网民不排除误会的可能性，指「可能佢真系认错人」、「认错人」，并举出自己的实例佐证：

「有一日我去买面包，事头婆一见我就叫出我嘅名，但我唔识佢。佢话佢系我幼稚园同学，又讲咗我阿妈当时系幼稚园老师。大佬，我成20几年未见过你，咁应该唔算面盲，系你眼力好得过份。事后我阿妈证实佢真系我同学」。

资料来源：fongkw3＠Threads

