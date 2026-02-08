Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:45 2026-02-08 HKT
发布时间：10:45 2026-02-08 HKT

不准站立的巴士上层日前出现成年男女共享座位奇景，一名穿超紧身衣的辣妹，如巨婴般一屁股坐上一名男子的大腿。如此「温馨」又碍眼的叠罗汉式坐法，看得网民眼火爆，力斥「唔知丑」、「画面好核突🤮」。详情见下图及下文：

辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位逐张睇↓↓↓↓

楼主：佢老公拉佢一齐坐低

楼主日前在社交平台Threads以「巴士唔比晾脚」为题上载相片发帖公审，留言指「本身个女人仲要企喺到，见到有人落车佢老公先拉佢一齐坐低」。

相中见到两人坐于上巴士上层楼梯位后排近走廊的座位，女子坐著时不忘紧握扶手，男子的左手看似不经意地搁于女子大腿近盘骨的位置上；而两人身旁的窗口位，则坐有一位戴鸭舌帽的大叔。

网民：失传已久嘅叠罗汉？

由于举动难看且不雅，网民齐声大闹「唔知丑」、「核突男女何其丑」、「画面好核突🤮」、「无边界、不尴尬、不知丑……无仪态…」、「呕心」。

另有人反嘲「唔通呢个就系失传已久嘅叠罗汉？」、「人肉安全带唔好咩？🤭」、「🤣🤣🤣荒谬到笑」。

网民：西铁见过同款大婶阿叔

安全是乘客首要考虑，有网民直指「咁逼嘅😂」、「佢咁样，重刹向前跌咗落去楼梯」、「好危险啰，出咗事𠮶阵真系多得佢唔少喇」。

吾道不孤，原来也有不少网民曾亲历同类奇景，自爆「西铁见过同款大婶阿叔。可能佢哋兴」、「电车都系，两个肥尸大只嘅人坐埋同一个位，呕死」。

资料来源：c31ingm＠Threads

男女企巴士上层「惹人遐思」照疯传 网民估其实系

