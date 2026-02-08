辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
更新时间：10:45 2026-02-08 HKT
发布时间：10:45 2026-02-08 HKT
发布时间：10:45 2026-02-08 HKT
不准站立的巴士上层日前出现成年男女共享座位奇景，一名穿超紧身衣的辣妹，如巨婴般一屁股坐上一名男子的大腿。如此「温馨」又碍眼的叠罗汉式坐法，看得网民眼火爆，力斥「唔知丑」、「画面好核突🤮」。详情见下图及下文：
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位逐张睇↓↓↓↓
楼主：佢老公拉佢一齐坐低
楼主日前在社交平台Threads以「巴士唔比晾脚」为题上载相片发帖公审，留言指「本身个女人仲要企喺到，见到有人落车佢老公先拉佢一齐坐低」。
相中见到两人坐于上巴士上层楼梯位后排近走廊的座位，女子坐著时不忘紧握扶手，男子的左手看似不经意地搁于女子大腿近盘骨的位置上；而两人身旁的窗口位，则坐有一位戴鸭舌帽的大叔。
网民：失传已久嘅叠罗汉？
由于举动难看且不雅，网民齐声大闹「唔知丑」、「核突男女何其丑」、「画面好核突🤮」、「无边界、不尴尬、不知丑……无仪态…」、「呕心」。
另有人反嘲「唔通呢个就系失传已久嘅叠罗汉？」、「人肉安全带唔好咩？🤭」、「🤣🤣🤣荒谬到笑」。
网民：西铁见过同款大婶阿叔
安全是乘客首要考虑，有网民直指「咁逼嘅😂」、「佢咁样，重刹向前跌咗落去楼梯」、「好危险啰，出咗事𠮶阵真系多得佢唔少喇」。
吾道不孤，原来也有不少网民曾亲历同类奇景，自爆「西铁见过同款大婶阿叔。可能佢哋兴」、「电车都系，两个肥尸大只嘅人坐埋同一个位，呕死」。
资料来源：c31ingm＠Threads
相关阅读：
最Hit
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
2026-02-07 12:00 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
2026-02-06 18:26 HKT