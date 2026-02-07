的士客「上酒吧拎嘢马上走」 多付40元车资求原地等 司机苦候20分钟赶交更走人惹热议｜Juicy叮

一名的士乘客以「上酒吧拎嘢马上走」为由，在根据咪表多付40元车资后，要求司机原地等候，但却去如黄鹤。好心的司机「停表」苦候20分钟仍未见人，在赶交更下无奈不得不走人。

司机在网上自爆经历后引起涉及诚信的热议，有热心的网民则主持公道，提出折衷方法，期望日后能更妥善地处理同类事件。详情见下图及下文：

楼主：等你20分钟都唔返落嚟

楼主日前在社交平台facebook群组「的士司机资讯网 Taxi」上载乘客匆匆下车和当时的咪表相片发帖，以「贵客唔好投诉我啊」为题留言指「你摆低$200，但系我等你20分钟你都唔返落嚟，你话上去酒吧拎嘢马上走，所以我就停咗咪表谂住唔收你等候费，点知你又唔落嚟。计落条数你$200已经用晒啦， 我要交更唯有走人」。

相中的咪表显示159.9元，乘客支付200元，即多付约40元。而根据车CAM资料，事发日期为本月2日。对于司机为赶交更而离开，虽然有网民质疑诚信问题，但也有人力撑，指「20分钟都跳到差唔多两旧啦」、「呢舖我又撑的士佬，唔通无了期等？走咗去，又唔知头唔知路」。

网民：上酒吧可能饮醉咗

有人更多心地怀疑对方「上去（酒吧）可能饮醉咗呢🤣」，甚至笑言可能涉及不法交易，称「俾人拉Ｘ咗啦😂」、「可能搭警车搭走咗。」、「佢去做嘢…衰Ｘ咗…被擒…咪落唔返嚟啰。你差啲成为协助佢逃亡的司机😂」。

更有人向好处去看，指「个客好含蓄咁想俾贴士你，但系又唔好意思，唯有摆低$200俾你，上去攞少少嘢，明嘅就明😂」。

网民提出折衷方法

还是有网民主持公道，提出日后处理同类事件的折衷方法：

•人哋放低200蚊，你应该同佢讲，我只可等你几耐，因为我要交更；

•我就唔会咁大方，要等嘅一定照计表，而且我一定要佢摆低钱，再讲明最多等几耐，超时就走，叫佢写低埋电话号码，走之前我会通知佢一声。

资料来源：Rex Cheung＠facebook的士司机资讯网 Taxi

