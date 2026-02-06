打工仔行开食烟＝每年多放14日假？ 网民教非烟民睇齐 传授奉旨蛇王3招｜Juicy叮

有不吐不快的打工仔在网上列出清单，细数烟民同事在工作期间行开食烟放「烟Break（小息）」。如此这般，计计埋埋，按上班8小时计，非吸烟人士理应每年额外多获14.3天大假作补偿。

有网民则走精面，教非烟民奉旨蛇王3招，实行与放「烟Break」睇齐，毋须眼红大家打和，皆大欢喜，打工仔双赢。详情见下图及下文：

打工仔行开食烟＝每年多放14日假？ 网民教非烟民睇齐 传授奉旨蛇王3招逐张睇↓↓↓↓

楼主：每次15分钟一日两次＝115小时

楼主日前在社交平台Threads发帖列出工时清单，指「我系非吸烟者。返工食烟嘅同事早午落一次楼呼吸吓，每次15分钟，一日两次，total（总共）30分钟，每星期2.5小时，每年当要返46周工，等于115小时。总结：非吸烟人士应该每年加14.3日AL（大假）Agree（同意）？」

网民认同：有啲工系替补机制

附和楼主的网民认同非吸烟者在工时上的「吃亏」，当中持别提到「有啲工系替补机制：同事A蛇咗，同事B唔可以行开直至同事A返」。

不过，也有人为自己著想，大方地表示「我宁愿佢去耐啲，散晒啲二手烟味」。另有人建议楼主不如直接「同你老板讲」。

网民献奉旨蛇王3招

有网民则走精面，提出各种「职场求生技能」，教楼主从3个不同层面去进行奉旨蛇王：

•自行寻找休息空间：有网民直接建议「自己揾地方hea（找地方休息）」，或者「齐齐消失15分钟」。

•利用厕所时间： 「自己去厕所」「蛇王」，有人具体地说明「你去屙返2次屎，每次15分钟啰」，将上厕所时间合理化地延长。

•创意「Break」： 如「落楼食烟仔饼」，及「去后楼梯放泡泡break同听是非」。

