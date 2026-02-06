偏心母屈钱资助两弟结婚 各捐$10万大元 月入$3万单身港女气炸 狠心做一事反击｜Juicy叮

慈母偏心细仔？有港女自爆家事，指早年被母亲人大要求资助两名弟弟结婚，每人各捐10万大元，即共20万。由于事主当时仅月入不足3万元，一时间要送出相等于7个月的工资，在气上心头下，决定做一事作报复性反击。详情见下图及下文：

偏心慈母屈资助两弟结婚 各捐$10万大元 月入$3万港女气炸 狠心做一事反击逐张睇↓↓↓↓

楼主：想我拎20万出嚟

楼主昨日（5日）在社交平台Threads发帖，讲述自己一直影响至今的陈年家事，指↓↓↓↓

最近有单老母偷咗阿哥啲金去俾细佬结婚嘅花生，令我谂起N年前老母要求我俾10万出嚟俾我细佬结婚用，当时我拎紧唔够30k一个月，而我有两个细佬同年结婚，换句话讲，佢想我拎20万出嚟，我话「你都有病，就算我唔食饭唔买嘢都要白做7个月🤬」。

最后，我系费时睬佢，直情家用都cut（切断）埋，onＸＸ的，好彩我无收埋啲金喺屋企啫🙄 。

楼主：廿万就真系跌入黑洞

楼主补充：

其实我同细佬关系OK，我𠮶阵都同佢哋讲过呢单嘢，其实佢哋自己都搅得掂，但我老母就唔知系面子问题定系思觉失调，走嚟叫我送钱俾佢哋.....

仲同我讲将来你结婚佢哋咪又系俾返你，咁我做乜要无啦啦挨穷几个月甚至一年去做呢样嘢，何况我无plan（计划）去结婚，咁廿万就真系跌入黑洞唔知拎唔拎得返......

而家都仲系同老豆老母住，但基本上我唔会同佢讲钱银嘅嘢，屋企有需要买咩佢可以出声，但就无再每月俾嚿钱佢，新屋按掲装修我都唔驶佢俾钱出嚟，费时将来有乜争拗搅到上电视......

网民力撑明智

不少网民对事主的遭遇表示同情和支持，直言决定「正确👍🏻」、「明智」、「想赞你好醒目👍🏻呢啲钱俾咗出去都唔会有人多谢你，只会怪你俾得少」、「恭喜你免却了人生一大烦恼，同冇道德嘅人而系唔使讲道德」、「你嘅做法绝对正确」。

有网民对于「其实点解细佬结婚要阿哥家姐俾$佢结婚？」、「自己结婚要人俾埋单」的行为表示不解，另有人强调「无钱咪唔铺张或者储到先结，𠮶啲人争气啲喇」。

有人讲出更极端情况，指「你（楼主）亲生都算系咁，叫你俾亲戚个仔，话佢哋好惨，借都唔系。。。」

网民：老一辈钟意情绪勒索

另有网民则点出「重男轻女？」、「呢啲老母净系帮仔，啲女当系草咁！」，和「老一辈最钟意情绪勒索，话养父母系应份，强迫每月要俾几钱家用」的问题。不过，也有网民唱反调批评楼主，留言指「你都几不孝」。

